平溪前區長花2萬工程管理費宴客 被依貪汙判刑3年10月

新北市政府職業訓練中心主任陳聖聰，被控在107年間任職平溪區公所區長時，設宴邀請地方人士餐敘，席開4桌共花費2萬元，法官認為陳指示下屬上簽呈從工程管理費項下支應，餐敘活動與工程管理及用地取得等公務無關，依貪汙治罪條例利用職務機會詐取財物罪，判處陳男有期徒刑3年10月，褫奪公權2年。

基隆地院判決書指出，陳聖聰民國107年間任職新北市政府平溪區公所區長，陳為設宴邀請地方人士餐敘，與不知情的國民黨平溪區黨部葉姓負責人商議，由陳出資支付餐敘費用，葉負責聯繫欲邀請的會人士及餐敘地點，餐敘日期為107年12月12日。

判決書說，陳聖聰囑咐工務課人員，以工程管理費辦理「工程觀摩、宣導，促進工程用地取得及地方人士協調溝通」，簽呈記載，主旨為辦理工程觀摩宣導，促進工程用地取得及地方人士協調溝通，擬辦理餐敘，每桌5000元共2萬元，由工程管理費項下支應，簽請核示。說明寫依新北市政府所屬機關工程管理費及工作編列支用要點第5點第6項、第9項辦理及區長口頭指示辦理等內容。經陳聖聰批示「如擬」後決行。

陳聖聰說，他是出於平溪區區政推動的政策考量，而邀集里長、社區發展協會理事長等地方仕紳聯誼餐敘，有邀請里長10位、調解委員10位、社區發展協會10位上下，就施作工程事項與地方人士協調溝通以取得土地使用同意，餐敘活動目的是為感謝地方士紳對公所工程推動的協助，並討論隔年108年工程計畫。

但法官認為，依「新北市政府所屬機關工程管理費及工作費編列支用要點」，工程管理費及工作費，如非與工程管理或用地取得相關，不得逕行動支工程管理費。