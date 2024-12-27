7名新派任檢察長名單出爐！檢察總長派的2人未出線
4名檢察長職期下月屆滿，法務部開7個職缺，檢察官人事審議委員會提供14名人選供法務部長鄭銘謙圈選；鄭今圈選檢察司長郭永發7人上榜；新派任檢察長中，與檢察總長邢泰釗親近的落馬，預期有「廉政」背景的人選將勢如破竹也未全上。
鄭銘謙圈選的7位檢察長包括檢察司長郭永發派新北地檢署，台中高分檢主任檢察官謝名冠派彰化地檢署、法務部法律事務司副司長林映姿派苗栗地檢署，法務部參事兼代理主秘王以文派宜蘭地檢署。
此外，台北地檢署檢察官蕭方舟派台東地檢署、台中地檢署檢察官林彥良派連江地檢署、高雄高分檢檢察官兼廉政署南調組組長王柏敦派金門地檢署。
新北地檢署余麗貞、桃園地檢署俞秀端、彰化地檢署張曉雯、高雄地檢署洪信旭4名檢察長6年任期將屆，在一波異動中，有人轉台高檢主任檢察官、有人轉司法行政職。
法務部日前開出7個職缺後，檢察界事先預估有3人去職，去職的3人是現任基隆地檢署檢察長李嘉明、現任士林地檢署檢察長顏迺偉、連江地檢署檢察長謝謂誠。
值得注意的是，檢察總長是檢審會的「重量級」委員，有人事建議權，而入圍的最高檢書記官長吳怡明、警政署政風室主任陳淑雲2人與檢察總長邢泰釗淵源深，是否獲圈選受極關注，不過，吳、陳2人在一波競爭下未出線。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言