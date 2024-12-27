7名新派任檢察長名單出爐！檢察總長派的2人未出線

4名檢察長職期下月屆滿，法務部開7個職缺，檢察官人事審議委員會提供14名人選供法務部長鄭銘謙圈選；鄭今圈選檢察司長郭永發7人上榜；新派任檢察長中，與檢察總長邢泰釗親近的落馬，預期有「廉政」背景的人選將勢如破竹也未全上。

鄭銘謙圈選的7位檢察長包括檢察司長郭永發派新北地檢署，台中高分檢主任檢察官謝名冠派彰化地檢署、法務部法律事務司副司長林映姿派苗栗地檢署，法務部參事兼代理主秘王以文派宜蘭地檢署。

此外，台北地檢署檢察官蕭方舟派台東地檢署、台中地檢署檢察官林彥良派連江地檢署、高雄高分檢檢察官兼廉政署南調組組長王柏敦派金門地檢署。

新北地檢署余麗貞、桃園地檢署俞秀端、彰化地檢署張曉雯、高雄地檢署洪信旭4名檢察長6年任期將屆，在一波異動中，有人轉台高檢主任檢察官、有人轉司法行政職。

法務部日前開出7個職缺後，檢察界事先預估有3人去職，去職的3人是現任基隆地檢署檢察長李嘉明、現任士林地檢署檢察長顏迺偉、連江地檢署檢察長謝謂誠。