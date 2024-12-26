寡婦樓案向名嘴求償百萬、高虹安敗訴 竹市府將研議上訴

政治評論員李正皓因在節目爆料竹市寡婦樓都更涉弊，遭市長高虹安及竹市府提告民事求償100萬元，新竹地院判決結果出爐，高與竹市府敗訴。對此，高虹安無特別回應；竹市府回應，會和律師研議是否上訴。

判決指出，李正皓去年9月18日起，陸續於臉書、政論節目上指摘高虹安因與建商間有對價關係，並違法介入、干涉新竹市政府所辦理的多項都更案，包括寡婦樓案、昇益案、水源自辦農村社區土地重劃案等，並以不合理之極快速度，通過昇益案之都更計畫等案。

高虹安控訴，李正皓所言顯與事實不符，已嚴重汙衊及損害她與市府名譽，因此以個人及新竹市政府名義向李正皓提出名譽損害賠償之民事訴訟，且各向李正皓求償50萬，共100萬元。

法官認為，李正皓指摘高虹安因與昇益案及寡婦樓都更案與建商存有不當利益對價關係，因而介入、影響該等都更案件進行，圖利建商等情，不論是否屬實，李正皓已盡到其查證義務，非屬毫無憑據之指述，亦屬對可受公評之事，最終判高與竹市府敗訴。

新竹市都發處回應，寡婦樓都更案為國防部土地，由國防部自行委託內政部國土署城鄉分署發包公開招標，並非新竹市政府業務。