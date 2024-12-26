保七警玩槍誤擊1發 偷彈頭組裝假子彈偽造紀錄判刑

保七第六大隊白姓、徐姓警員帶槍值勤翹班，白員跑到友人家，卻意外擊發1槍，2人為掩飾犯行，偷隊上同事抽屜內彈頭組成子彈放回槍械室，被地院依偽造文書等罪判刑。

根據南投地方法院刑事判決，保七總隊第六大隊南投分隊白姓、徐姓警員今年5月1日上午8時至下午4時應執行守望埋伏勤務卻未執行，由徐員駕駛偵防車載白員至友人住處，徐員再返家休息，由於白員友人想看槍枝，白員竟拿出警槍把玩，卻不慎朝地上誤擊發1次。

白員驚覺闖禍，並告知徐員此事，為避免誤擊發子彈被發現，決定由徐員回隊上竊取彈頭，再交給白員將擊發後彈殼與竊得彈頭組裝放回槍械室，假裝無事故發生；照此規劃行事，徐員在同事未上鎖抽屜竊得1顆彈頭，2人再共同將已擊發彈殼裝上彈頭，放回槍械室。

白員再以自己帳號、密碼登入警政電子系統工作紀錄簿，在工作記事及處理情形欄登載「無事故」不實資訊，經徐員於備註欄位點選「同意」，白員再於員警出入登記簿歸還欄位填寫子彈24發（實際應為23發）不實資訊，損害南投分隊對槍械及勤務管理正確性。

白員、徐員犯行仍被發現，白員被記大過1次並從南投水里調到台北，徐員則被撤銷助教身分、記小過1次並從水里調職台北，全案再由保七總隊第六大隊移請南投地方檢察署偵辦，白員、徐員於警詢及偵查中都坦承犯行，檢方依公務員登載不實、竊盜罪嫌起訴。

法院指出，白員犯公務員登載不實罪，判處有期徒刑10月，又共同犯竊盜罪判刑4月，可易科罰金，緩刑2年，並應於判決確定後6個月內向公庫支付新台幣12萬元；徐員犯公務員登載不實罪判刑8月、竊盜罪判刑3月，可易科罰金，緩刑2年，支付公庫10萬元。全案可上訴。