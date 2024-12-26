詐領助理費86萬涉4罪 新北市前副議長陳文治判刑

新北市議會前副議長陳文治自2009年至2021年擔任議員期間，以4名人頭向議會詐領86萬餘元助理費，新北地方法院今天以2個貪汙治罪條例利用職務詐取財物罪及2個刑法偽造文書罪罪，各判處陳文治1年10月、3年7月、5月、6月徒刑，褫奪公權3年及5年；需另定執行刑。

作為前後手替陳文治以人頭詐領助理費的洪姓前會計，依貪汙共犯2罪各判刑5月、8月，各緩刑2年，褫奪公權1年；吳姓、廖姓前會計則各依偽造文書使公務員登載不實罪，判處徒刑3月、2月，得易科罰金，緩刑2年，並向公庫支付3萬及2萬元。