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詐領助理費86萬涉4罪 新北市前副議長陳文治判刑
新北市議會前副議長陳文治自2009年至2021年擔任議員期間，以4名人頭向議會詐領86萬餘元助理費，新北地方法院今天以2個貪汙治罪條例利用職務詐取財物罪及2個刑法偽造文書罪罪，各判處陳文治1年10月、3年7月、5月、6月徒刑，褫奪公權3年及5年；需另定執行刑。
作為前後手替陳文治以人頭詐領助理費的洪姓前會計，依貪汙共犯2罪各判刑5月、8月，各緩刑2年，褫奪公權1年；吳姓、廖姓前會計則各依偽造文書使公務員登載不實罪，判處徒刑3月、2月，得易科罰金，緩刑2年，並向公庫支付3萬及2萬元。
檢方起訴，六連霸的陳文治涉嫌以4名人頭，向議會詐領86萬餘元助理費，支付私人信用卡及水電費支出。檢方偵查期間，陳文治便已坦承犯行並繳回犯罪所得，起訴時獲檢方向法院建請從輕量刑。另有王姓、胡姓2名人頭，在偵查時便已坦承犯行，獲檢方緩起訴處分，須各向公庫支付6萬及4萬元。
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