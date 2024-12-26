替女星鄭靚歆整脊挨告求償百萬 整復師「亞當老師」再發聲

女星鄭靚歆去年找綽號「亞當老師」的王姓整復師拍攝整脊體驗影片，肋骨骨折提告過失傷害罪，日前開庭法官諭知明年1月調解、勘驗案發影像。王今在社群軟體上貼文並受訪聲明，指鄭言行­「令人匪夷所思」，強調若有疏失定將負責到底。

王男受訪表示，偵查階段不想浪費社會資源、也期盼事件能圓滿落幕，所以低調未回應外界疑問，事到如今則想說明澄清，「是我的疏失我會負責到底，但這不是妳說是我弄的，就是我弄的」，指整脊隔天陪同鄭就醫，醫師在雙方面前說骨頭沒問題，也無法斷定傷勢與整復有關，結果下個月突然就變成，鄭母開口索賠50萬元。

其實並非拒絕和解，雙方原是合作關係，也希望事件能圓滿落幕，只是在未確認傷勢是否與整復相關情況下，就索賠50萬元，「很訝異、很不解，並非不理會」。

日前士林法院開庭時，檢方質疑整復過程中，鄭已喊痛而繼續整復，王說明，整復過程中遭遇對方感覺不適，並非停止動作，而是視對方情況繼續「緩解不適」，整復過程中也絕無不當施力問題，反觀鄭整復前曾拍片受傷、車禍受傷，在查明傷勢來源前，如今求償金額已高達百萬元，當然難以接受。

「亞當老師」聲明：

從事件發生以來，關於某些不實訊息在網絡上廣泛傳播，造成家人身心嚴重影響，特此發布澄清聲明。

目前最終醫院診斷結論，依舊無法確認鄭小姐的狀況，是她車禍導致還是整復引起？一直以來，希望鄭小姐能身體健康，也盡早可以各自恢復原有生活，奈何對方總會以此事做為話題誤導輿論。

非常感謝各位媒體及大眾朋友對此事的關心，我想還原被混淆的真相，同時也想釐清對方讓人困惑的言行。

第一點：

鄭女於2023年6月20日來合作拍攝影片，晚上對方表示不適，於隔日6月21日，鄭女提出去骨科看看，由亞當陪同至國泰醫院就診並拍攝X光，醫生表示並沒有骨頭上的問題。後續亞當持續關心且多次建議鄭女至醫院做進一步檢查，奈何鄭母表示電腦斷層會影響身體。在結論不明朗的情況下，鄭母分別在2023年7月4日、7月5日、7月7日多次向亞當索賠50萬元，否則將採取法律行動（提告）及對外公開，甚至還傳來，要上節目曝光此事的截圖。目前鄭女要求的金額已高達百萬以上，令人震驚。

第二點：

鄭小姐本人及妻子和鄭母多次表示「鄭女無法出門，形同半殘，走路呼吸像刀插一樣，超過一個月都沒辦法自由行動等」，但在2023年7月6日鄭女出席首映會，鏡頭中行動自如，如同常人。於鄭女的Instagram發文得知，2023年7月8、9日有到宜蘭、牛奶海戶外遊玩，在帆船及立漿（SUP）上拍照，又在7月13日出席節目活動，言行令人匪夷所思。

事件發生後時序（2023年至2024年）參考資料 2023/6/20晚上合作拍攝影片 2023/6/21國泰醫院照X光，醫生表示骨頭沒問題 2023/6/25鄭女：明天有工作（出門） 2023/6/27亞當：7/1是否可到鄭女家拜訪，了解一下身體狀況（未得到正面回覆） 2023/7/03亞當：已安排親自陪同，提前至兩間醫院供對方選擇，做進一步檢查，鄭女並未答覆，之後就再也沒有回應了。 2023/7/04鄭母表示電腦斷層會影響身體 2023/7/04 鄭母索償50萬，要賠償和解或請律師處理 2023/7/05 鄭母：50萬是最低限度，不要浪費時間 2023/7/06鄭女出席首映會行動自如 2023/7/06鄭女對媒體「聲稱骨折」（未見明確醫生診斷證明下） 2023/7/07 鄭女對媒聲稱「整復師弄斷肋骨」（未見明確醫生診斷證明下） 2023/7/07鄭母：要賠償50萬嗎？不然要採取律動作跟公開及上節目曝光 2023/7/08鄭女宜蘭戶外出遊 2023/7/09 鄭女戶外出遊龜山島牛奶海坐帆船玩水上立槳（SUP） 2023/712鄭女外出台北微風南山知名餐廳用餐 2023/7/13鄭女外出台北信義區餐廳約會 2023/7/13鄭女出席節目錄影（以此事件為訪談） 202310/24鄭女出庭前對媒體說前三個月只能平躺 2024/09/04亞當收到民事求償一百多萬加律師訴訟費 2024/09/11出庭（鄭女未出庭） 2024/12/23出庭（鄭女未出庭）