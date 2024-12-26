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影／台中阿北出事了…倒車直衝鄰居家 再前撞自家2車損

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市七旬黃姓老翁今天開車時，因不明原因，先倒車衝撞對街的診所，接著又前駛衝撞自家騎樓，造成2輛機車受損，幸好未釀成人員傷亡，警方調查，黃翁無酒精濃度，初判是機械操作不慎釀禍，詳細肇因待查。

經查，黃姓老翁（71歲）今早9時許要從北區益華街自家騎樓，開車倒車時，先衝撞對街的診所，隨後往前時，又爆衝撞進自家騎樓，接連撞上2輛機車，造成毀損。

警方到場調查，黃翁未受傷，依法對其呼氣酒測，無飲酒情形，此起自撞事故導致三處民宅、2輛機車受損，目前損失金額仍待估計，事故已由員警依規定完成現場蒐證，並調閱監視器以還原事故全貌，肇因將由鑑定單位或法院進一步研判。

第二警分局提醒，駕駛人務必在倒車時提高警覺，確認周邊環境安全，以避免類似事故發生。同時建議民眾定期檢查車輛性能，並在狹窄空間操作時格外小心。

警方也說，對高齡駕駛人而言，隨著年齡增長，體能難免會衰退，在路上行駛即是增加用路風險，年滿75歲以上汽機車駕駛每3年需重新換發駕照，為的就是避免高齡駕駛因功能退化而引發交通狀況。

台中市黃姓老翁今早開車時，二度爆衝，造成鄰居與自家騎樓、2輛機車受損。記者陳宏睿／翻攝
台中市黃姓老翁今早開車時，二度爆衝，造成鄰居與自家騎樓、2輛機車受損。記者陳宏睿／翻攝
台中市黃姓老翁今早開車時，二度爆衝，造成鄰居與自家騎樓、2輛機車受損。記者陳宏睿／翻攝
台中市黃姓老翁今早開車時，二度爆衝，造成鄰居與自家騎樓、2輛機車受損。記者陳宏睿／翻攝
台中市黃姓老翁今早開車時，二度爆衝，造成鄰居與自家騎樓、2輛機車受損。記者陳宏睿／翻攝
台中市黃姓老翁今早開車時，二度爆衝，造成鄰居與自家騎樓、2輛機車受損。記者陳宏睿／翻攝
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台中市黃姓老翁今早開車時，二度爆衝，造成鄰居與自家騎樓、2輛機車受損。記者陳宏睿／翻攝
台中市黃姓老翁今早開車時，二度爆衝，造成鄰居與自家騎樓、2輛機車受損。記者陳宏睿／翻攝
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