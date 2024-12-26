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蹭日本珍珠熱改標販27噸過期粉圓 高雄知名冷凍廠上訴遭打臉

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市櫻馫興業公司趁日本掀起珍珠奶茶熱潮，呂姓負責人趕在日本東京奧運，將過期粉圓出口至日本，一審依違反食品安全衛生管理法判刑8月。他以一審對粉圓效期起算日期有誤，上訴二審，仍被法官打臉，駁回上訴。

判決指出，櫻馫興業公司呂姓負責人因原訂2020年夏季奧運在東京舉行，日本對台珍珠粉圓訂單大增，向上游廠商訂購珍珠粉圓原料，製成珍珠粉圓半成品等待出口。但東京奧運受疫情影響延期，櫻馫準備的珍珠粉圓也銷日受阻。

櫻馫呂姓負責人為減少損失，指示員工將過期粉圓，拆開後重製包裝，以包裝日期為製造日期，重新打印賞味期限為2年，在2022年5月至11月間，將27.6公噸粉圓透過下游廠商賣給2家日商，獲利318萬元。

2022年12月，屏東縣衛生局會同檢、調，在屏東縣九如鄉櫻馫工廠搜出過期粉圓，一審依違反食品安全衛生管理法，判呂8月徒刑，沒收這筆獲利，並以販賣逾有效日期食品，情節重大足以危害人體健康之虞罪，科罰金60萬元。

呂姓負責人主張粉圓效期2年，不應自2020年4月起算至2022年4月底，並以購入原料後便即冷凍，有效期限應自「包裝日」開始起算，稱他檢查過，「30個月也沒有問題」。但二審指是「臨訟圖卸之詞」。

高等法院高雄分院法官認為，呂為冷凍食品製造業者，其自2020年4月將粉圓原料以製成粉圓後置冷凍庫，質疑「如果沒拿出來製成小包裝，不就永遠不用計算有效期限？」分裝成小包裝打上有效期限或賞味期限，才開始起算2年期限，明顯違背論理法則，且故意將包裝日期混淆成製造日期，不可採信，駁回呂的上訴。

櫻馫公司製珍珠粉圓改標出口日本，呂姓負責人上訴被駁回。粉圓示意圖。本報資料照片
櫻馫公司製珍珠粉圓改標出口日本，呂姓負責人上訴被駁回。粉圓示意圖。本報資料照片

日本 珍珠 食安

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