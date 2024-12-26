影／中捷砍人案 法院不採信精神抗辯重判十年
中捷砍人案今天上午一審宣判，台中地院合議庭審判長陳韋仁、法官吳逸儒、王宥棠今依殺人未遂罪等判洪男10年。台中地院行政庭長黃玉琪表示，對於被告洪男提出精神抗辯沒有採信，原由在於被告被精神鑑定結果，在行為當時，因為沒有精神障礙的情形，不能辨識行為違法或是行為能力降低，跟刑法第19條的規定不相符合。
黃玉琪指出，本案被告是預謀犯案，有計畫的購買兇器，攜帶手套，預謀的進行犯罪行為，整個過程看起來，是沒有精神障礙導致洪男辨識能力欠缺或顯著降低的情形。
洪姓男子在台中捷運隨機殺人釀長髮哥許瑞顯、呂姓少年遭砍傷，被依殺人未遂等罪嫌起訴，台中地院17日辯論終結時，洪自曝羈押在看守所時吞電池發洩情緒，在學遭霸凌才釀他犯下大錯，自認自己一直很乖，法院今依殺人未遂等判他10年，可上訴。
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