「像柯文哲被抓去關」受刑人寄信酒商語帶威脅 議員批獄政鬆散

苗栗受刑人因竊酒遭關押，但他在獄中持續寄信給二手酒商表示其也可能觸犯收受贓物，要求酒商提供現金、各式生活物品，並語帶威脅說若酒商收贓物被發現也會很慘，「像柯文哲被抓去關」。新北議員林國春批獄政鬆散，矯正署表示，將加強宣導。

新北市議員林國春表示，有酒商日前收到從苗栗看守所寄來的信，不疑有他拆開後卻發現是一封勒索信件從苗栗看守所裡寄出，要求他送會客菜，每個月匯款數萬元，原因為其所賣的酒皆為贓物，寄件者為一年前的賣家，酒商覺得莫名其妙，對方在監獄，為何能寄出多次，讓被害者心生畏懼。

林國春表示，依照監獄行刑法此類事件不應該發生，為何能多次郵寄勒索信件從苗栗看守所寄出，此狀況已經讓民眾對法務部的信賴打上大問號，並且在信中末端還有書寫表示「你不要說我有寄信給你，千萬不要」代表受刑人很清楚書寫內容就是違法。在獄中的受刑人直接向民間人士勒索，讓人無法置信此事情發生。

林國春說，若類似狀態為常態，串證、索賄、勒索，是否都能從監獄中寄出，此件事件非同小可，並且重點還是多次從監獄寄出，監所人員雖然勤務繁重，但此狀況會讓人覺得監獄是否沒有檢查機制，檢討為何會有此狀況，並且此事件絕不可能為單一個案。應該全面徹查。

柯晨晧律師表示，若本件受刑人於信件上所說的事實屬實，不就等於是在公然串證？如果不實，則已達到恐嚇他人的程度，不論是基於哪種觀點，這種違法信件到底是怎麼從監所發出？讓人覺得監獄行刑法是否僅有裝飾的功能，實務運作上矯正機關已經都忽略監獄行刑法相關規定。

矯正署副署長林明達對此表示，監獄行刑法2020年修法後，為保障受刑人通訊自由已經不能查看受刑人信件內容，只能檢查是否有違禁品，對於信中內容涉及威脅，矯正署將加強宣導避免文書內容有犯法疑慮。

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