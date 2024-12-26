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中捷隨機砍人3罪判10年…長髮哥：超出預期 交社會判斷

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

屏東縣洪姓男子自稱在校被霸凌，刻意選在鄭捷案10周年當天跑到台中捷運隨機砍人，長髮哥許瑞顯、呂姓少年被砍傷，台中地院今依殺人未遂等3罪判洪男10年；許瑞顯受訪坦言刑度有超過他預期，合適與否可交由社會判斷，將和律師討論是否上訴。

許瑞顯今受訪表示，之前已和洪男調解成立，就今天刑事判決他沒有太多的情緒在裡面，也尊重法官判斷，就量刑10年部分是否合適，也可交由社會判斷，因為本件嚴重影響社會安全。

許男也說，自己就洪男刑事量刑過去沒有太多想法，但今天判10年確實有點超過他的預期，會再和律師討論。

許男的律師吳映辰表示，收到判決書後將研議是否請檢察官上訴。

台中地檢起訴指出，洪男（20歲）護專肄業自稱對家庭、求學不滿，想藉殺人「讓全國民眾看到自己」，刻意選在北捷鄭捷隨機殺人10周年當天，今年5月21日持刀在台中捷運隨機砍人。

台中地院今依恐嚇危害公眾安全罪判洪男1年6月，洪砍呂姓少年部分依殺人未遂罪判7年10月，砍長髮哥許瑞顯部分依殺人未遂罪判6年8月，3罪應執行10年，犯罪工具水果刀、菜刀沒收。

長髮哥許瑞顯受訪坦言刑度有超過他預期，合適與否可交由社會判斷，將和律師討論是否上訴。記者曾健祐／攝影
長髮哥許瑞顯受訪坦言刑度有超過他預期，合適與否可交由社會判斷，將和律師討論是否上訴。記者曾健祐／攝影

台中捷運 律師 殺人未遂 長髮男

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