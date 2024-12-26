中捷隨機砍人提被霸凌、精神疾患抗辯 法院不信…斥無可憫恕判10年

屏東洪姓男子自稱在校被霸凌，刻意選在鄭捷案10周年當天跑到台中捷運隨機砍人，釀長髮哥許姓男子、呂姓少年被砍傷，洪還自稱想藉此「自我毀滅」；法院以洪男雖提精神抗辯，但不適用減刑也顯無可憫恕，今依2個殺人未遂、1個恐嚇公眾罪判他10年，可上訴。

台中地檢起訴指出，洪男（20歲）護專肄業自稱對家庭、求學不滿，想藉殺人「讓全國民眾看到自己」，刻意選在北捷鄭捷隨機殺人10周年當天，今年5月21日持刀在台中捷運隨機砍人。

台中地院行政庭長黃玉琪表示，合議庭依恐嚇危害公眾安全罪判洪男1年6月，洪砍呂姓少年部分依殺人未遂罪判7年10月，砍長髮哥許瑞顯部分依殺人未遂罪判6年8月，3罪應執行10年，犯罪工具水果刀、菜刀沒收。

黃玉琪指出，洪男就客觀犯罪事實均坦承，但爭執自己僅有傷害故意，但無殺人或恐嚇公眾犯意，但合議庭審酌洪男持金屬刀械長達20公分，攻擊被害人胸腔、頭面部等致命部位，且洪的犯罪動機是要達到「自我毀滅效果」。

黃也說，洪男行凶具有計畫性，事前買好凶刀、戴手套，刻意由車廂末節進入避免遭後方攻擊等等，綜合判斷他有殺人直接故意，事證明確。

黃玉琪提到，黃男2次殺人都是未遂，依法均減刑一半；另洪男雖然有精神疾患，但送精神鑑定結果，認為他行為時並無精神障礙或心智缺陷，致其行為時辨識行為違法或依其辨識而行為的能力，有欠缺或顯著降低，不符合刑法第19條規定，不予減刑。

合議庭也認為，洪在大眾交通工具犯案，對不特定人隨機砍殺，造成社會恐慌、威脅他人生命安全，合議庭認為他惡性重大，顯無可憫恕，也不適用刑法第59條減刑。

合議庭也審酌，洪男因精神疾患多次輕生未果，又因師長指責而心生憤怒，藉由在公眾場所殺害不特定人釀心生畏懼，以達到自我毀滅目的，且在密閉捷運上犯案持刀隨機揮砍乘客，手段凶殘，嚴重危害社會治安。