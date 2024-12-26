南投縣民代候選人批對手「色心病狂披著人臉政客」法院判5月刑

張周裕、林鴻祺都是2022年南投縣竹山鎮民代表候選人，張涉在同年8月間，透過地方人士轉述，林在鎮民代表會時有不當言論，張據此在LINE群組內發布「聲明譴責宣言」文宣，指控林是「色心病狂披著人臉的政客」，林提告，一審認定張用「傳聞」發文宣，已逾越言論自由，判刑5月、可易科、褫奪公權1年，二審今駁回上訴。

判決指出，張周裕、林鴻祺是2022年南投縣竹山鎮鎮民代表第1選舉區候選人，張周裕在同年年8月31日在魏姓地方人士等人家中閒聊時，得知林鴻祺在同年年7月12日，於竹山鎮民代表會接待「前山獅子會」參訪時，曾對在場女性成員說出「今天來了這麼多美女…就不用去養生館」等未經證實傳言。

張完成登記參選後，在同年9月1日下午，以魏姓地方人士所轉述說法為依據，製作「聲明譴責宣言」等誇大不實內容，在一個約有70人的LINE群組「七號居住正義」內，指摘林是「色心病狂披著人臉的政客」，林認為已違反選罷法提出告訴。

南投地院審理時，張否認涉案，辯稱文宣沒有指名道姓，另外也說，說法是來自地方成功人士、前任前山獅子會長，相信魏等人的說詞，若有不實，也不能歸責於他。

法官認為，依照文宣內容，雖未指名道姓，但有相關林鴻祺在竹山警分局前的照片，也僅有一人穿著「竹山鎮民代表林鴻祺」字樣上衣，從文宣一看連結比對照片即知，文宣所指稱的「色心病狂披著人臉的政客」，即是告訴人，張辯稱沒有指名道姓，不能採信。

另外，張把從魏姓地方人士等人口中聽來的「傳聞」，當作是競選策略，把未經證實的傳聞，渲染誇大「披著人臉的性變態」、「你眼中凡是到竹山鎮代表會拜訪的女性，都是你眼中可以玩弄的養生館陪侍女性」、「女性鎮民到竹山鎮代表會參訪需身材審核」等攻擊性言論。