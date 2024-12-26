快訊

油可以直接倒掉嗎？管線專家建議「8種東西」勿入水槽，油脂就是大魔王！

日警視廳盯上台灣人！台人赴日當詐騙車手 落網稱「有錢什麼都能做」

直播／柯文哲圖利財團百億、收賄千萬 兩大案4罪遭求刑28年半

聽新聞
0:00 / 0:00

南投縣民代候選人批對手「色心病狂披著人臉政客」法院判5月刑

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

張周裕、林鴻祺都是2022年南投縣竹山鎮民代表候選人，張涉在同年8月間，透過地方人士轉述，林在鎮民代表會時有不當言論，張據此在LINE群組內發布「聲明譴責宣言」文宣，指控林是「色心病狂披著人臉的政客」，林提告，一審認定張用「傳聞」發文宣，已逾越言論自由，判刑5月、可易科、褫奪公權1年，二審今駁回上訴。

判決指出，張周裕、林鴻祺是2022年南投縣竹山鎮鎮民代表第1選舉區候選人，張周裕在同年年8月31日在魏姓地方人士等人家中閒聊時，得知林鴻祺在同年年7月12日，於竹山鎮民代表會接待「前山獅子會」參訪時，曾對在場女性成員說出「今天來了這麼多美女…就不用去養生館」等未經證實傳言。

張完成登記參選後，在同年9月1日下午，以魏姓地方人士所轉述說法為依據，製作「聲明譴責宣言」等誇大不實內容，在一個約有70人的LINE群組「七號居住正義」內，指摘林是「色心病狂披著人臉的政客」，林認為已違反選罷法提出告訴。

南投地院審理時，張否認涉案，辯稱文宣沒有指名道姓，另外也說，說法是來自地方成功人士、前任前山獅子會長，相信魏等人的說詞，若有不實，也不能歸責於他。

法官認為，依照文宣內容，雖未指名道姓，但有相關林鴻祺在竹山警分局前的照片，也僅有一人穿著「竹山鎮民代表林鴻祺」字樣上衣，從文宣一看連結比對照片即知，文宣所指稱的「色心病狂披著人臉的政客」，即是告訴人，張辯稱沒有指名道姓，不能採信。

另外，張把從魏姓地方人士等人口中聽來的「傳聞」，當作是競選策略，把未經證實的傳聞，渲染誇大「披著人臉的性變態」、「你眼中凡是到竹山鎮代表會拜訪的女性，都是你眼中可以玩弄的養生館陪侍女性」、「女性鎮民到竹山鎮代表會參訪需身材審核」等攻擊性言論。

法官審酌，該文宣已達「真實惡意」的審查原則，逾越言論自由範圍，也影響選民投票的正確性，認定違反選罷法，判刑5月，可易科15萬元、褫奪公權1年，全案上訴二審後，今天審結宣判。

竹山鎮民代表候選人張周裕涉散布不實文宣，二審今駁回上訴。圖／本報系資料照
竹山鎮民代表候選人張周裕涉散布不實文宣，二審今駁回上訴。圖／本報系資料照

南投縣 獅子會

延伸閱讀

國產蔬菜10大體驗路線 1農場以「探訪美麗菇菇家」成南投首家入選

南投下月公布焚化爐環境模擬 消化26萬噸垃圾山

市民廣場遭貼罷免葉元之文宣 國民黨怒批罷團蔑視政府

影／盧秀燕為了他...放下285萬市民 到南投催票拚勝選

相關新聞

中捷隨機砍人提被霸凌、精神疾患抗辯 法院不信…斥無可憫恕判10年

屏東洪姓男子自稱在校被霸凌，刻意選在鄭捷案10周年當天跑到台中捷運隨機砍人，釀長髮哥許姓男子、呂姓少年被砍傷，洪還自稱想...

選在鄭捷10周年犯案！中捷隨機砍人 洪男殺人未遂今判10年

洪姓男子在台中捷運隨機殺人釀長髮哥許瑞顯、呂姓少年遭砍傷，被依殺人未遂等罪嫌起訴，台中地院17日辯論終結時，洪自曝羈押在...

獨／嶺東科大前併排停車接小孩…釀女大生撞死女大生 違停也判刑

台中市呂姓男子在前年底開車在南屯區並排停車接小孩，但並排停車造成視線死角，導致開車的李姓女大生與騎機車的粘姓女大生發生碰...

小貨車停騎樓1個月吞28罰單 車主靠「1關鍵」逆轉撤銷27張

南投巫姓男子將小貨車停在自家騎樓，警方屢獲檢舉，1個月內開出28張違停罰單，巫男女兒不服提行政訴訟。法院審理認為，該騎樓...

南投縣民代候選人批對手「色心病狂披著人臉政客」法院判5月刑

張周裕、林鴻祺都是2022年南投縣竹山鎮民代表候選人，張涉在同年8月間，透過地方人士轉述，林在鎮民代表會時有不當言論，張...

律師涉代收賭金賺4.7億 求刑9年

知名律師劉立恩涉嫌經營希幔第三方支付公司的「ＴＷＩＰ」平台，替博弈集團代收賭金，一年半代收代付款項逾四二八億元，賺得手續...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。