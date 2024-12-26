選在鄭捷10周年犯案！中捷隨機砍人 洪男殺人未遂今判10年

洪姓男子在台中捷運隨機殺人釀長髮哥許瑞顯、呂姓少年遭砍傷，被依殺人未遂等罪嫌起訴，台中地院17日辯論終結時，洪自曝羈押在看守所時吞電池發洩情緒，在學遭霸凌才釀他犯下大錯，自認自己一直很乖，法院今依殺人未遂等判他10年，可上訴。

台中地院合議庭審判長陳韋仁、法官吳逸儒、王宥棠今上午9點29分宣判，依殺人未遂罪等判洪男10年。

台中地檢起訴指出，洪男（20歲）護專肄業自稱對家庭、求學不滿，想藉殺人「讓全國民眾看到自己」，刻意選在北捷鄭捷隨機殺人10周年當天，今年5月21日持刀在台中捷運隨機砍人。

中院12月17日傳許瑞顯作證，他回憶聽見乘客尖叫、往車尾逃竄，洪持刀逼近時壓迫感很強，他張開雙手試圖安撫說「不要砍我」，洪卻高舉右手菜刀砍下去，頓時左臉感到硬物強烈重擊、鮮血湧出，視線變得血紅色。

洪當庭坦承殺人未遂、恐嚇，但又堅稱「真的不是要殺人」，對於檢方起訴他事前在飯店拿衛生紙包著麥脆雞，再持刀猛刺以模擬砍人，但實際上只是他「吃不完」才用衛生紙包著。

「我是護理人耶！」洪說，他的使命是救人，不是傷人，他對不起被害人、父母，願意承受後果，更自曝日前在看守所內吞電池。

洪提到，他在校被霸凌不受重視，想犯一起讓被大家看到的案件，要外界知道他受到不公平對待，並稱有很好的家庭、教育，認為自己很乖。

公訴檢察官認為，洪朝人頭頸部要害砍，殺人故意甚明，又以自我毀滅為由企圖和乘客玉石俱焚，釀社會恐慌，建請法院從重量刑。