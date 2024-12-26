獨／嶺東科大前併排停車接小孩…釀女大生撞死女大生 違停也判刑

台中市呂姓男子在前年底開車在南屯區並排停車接小孩，但並排停車造成視線死角，導致開車的李姓女大生與騎機車的粘姓女大生發生碰撞，粘女不治，呂男、李女都被依過失致死罪送辦，一審判二人5月徒刑、緩刑2年，二審近日宣判，駁回上訴，仍維持一審原判。

二審指出，呂、李女都有投保，包括汽車超額責任險，李女部分可理賠金額達1000萬元，呂男部分為200萬元，此起車禍呂等2人有責，也沒有保險公司拒絕給付情形，二人也與被害人家屬達成和解，依約給付被害人，一審審酌二人都無前科，判刑5月，另給予緩刑2年宣告，難認有不當，駁回檢方上訴，仍可上訴。

判決指出，呂姓男子（52歲）在前年12月16日中午，開車在南屯區要接小孩，呂男並排停車，當時李姓女子（21歲）也與呂車同向，停在呂車的車前，李女欲起步迴轉時，粘姓女大生也騎機車行經該處，李女、粘女因呂男的違規停車阻擋視線，李女與粘女發生碰撞，粘女因腦出血，送醫不治。

警方到場調查，呂男、李女無酒精濃度，二人也都在場向警方坦認是肇事者，此案因違規停車與未注意其他用路人狀況，涉有過失，二人都被依過失致死罪送辦，檢方認定二人符合自首條件，建請院方審酌予以減刑。