小貨車停騎樓1個月吞28罰單 車主靠「1關鍵」逆轉撤銷27張

南投巫姓男子將小貨車停在自家騎樓，警方屢獲檢舉，1個月內開出28張違停罰單，巫男女兒不服提行政訴訟。法院審理認為，該騎樓被砌牆阻隔，無法供公眾使用，難認妨礙通行，撤銷27件裁處；1件臨停路邊妨礙交通，裁罰無違誤。

判決書指出，巫男將小貨車停放在其埔里住家的騎樓或騎樓外道路，但遭鄰居多次檢舉，警方因此在去年9月22日至10月17日依「道交條例」第56條第1項第1、5款開出28張900元罰單，其中27張停騎樓，1張則是停在騎樓外門口。

不過，巫男女兒不服上述交通裁決，提起行政訴訟，她主張，住家在921地震後，鄰居基於安全考量，已在騎樓處砌牆，封閉通行，作為結構補強，騎樓早已不具供公眾通行功能，原處分未能審酌法規與現場真正情況，要求原處分撤銷。

台中高等行政法院審理認為，經查，巫男停車的騎樓已被鄰居增建牆面阻隔，騎樓間無法通行，已失去「道交條例」定義「人行道」的功能，因此難認有妨礙公眾通行；且增建牆面是巫男鄰居所為，原裁罰有失公平，因此撤銷27件裁罰。