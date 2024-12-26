黑道副會長老爸撂人痛毆6國中生遭判刑 同幫會長竟沒事

竹聯幫信堂承信會副會長陳威宇因國中兒的校園事，帶幫眾約6名學生及家長談判毆打，桃園地院日前才依組織、成年人與少年共同對少年傷害、招募他人加入犯罪組織等罪判應執行4年10月，檢警溯源揪出朱姓會長金主送辦，法官認罪證不足，諭知無罪，可上訴。

本案被告朱姓男子經檢察官追加起訴，認為他涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項指揮、發起、主持犯罪組織罪、第4條第1項招募他人加入犯罪組織罪，並共同犯傷害、毀損、妨害秩序、強制、恐嚇等罪嫌。

審理期間，朱男否認犯行，並以他只是竹聯幫信堂承信會的「名義會長」，承信會為「商會」性質，並非犯罪組織，他並未涉及承信會副會長陳威宇率眾約6名國中生及家長談判、毆打事件的任何犯罪事實來辯稱。

合議庭說明，副會長陳威宇等人的判決固認定「承信會第7組」為犯罪組織，但該件並無事證證明「承信會」也為犯罪組織，或有何實際實施犯罪的事實，朱姓男子擔任「承信會」名義會長，主要負責開會、聚餐、公祭、發展博弈事業，也無證據證明朱男涉入具體犯罪，公訴意旨認被告朱男為發起、主持、指揮犯罪組織，應屬不能認定。

合議庭說，同時也無證據證明該訴被告陳重宇、陳國煜兄弟參加「承信會第7組」是朱男所招募，公訴意旨認朱招募他人加入犯罪組織，亦屬不能認定。公訴意旨另認朱男共同犯傷害、毀損、妨害秩序、強制、恐嚇等罪嫌，然無證據證明他就該等犯罪事實有事先知情、進而指揮或參與，因此朱男獲判無罪。

檢方起訴指出，陳威宇等人揪眾毆打6國中生落網後遭羈押，檢警溯源揪出該幫39歲朱姓會長，並於2023年9月8日拘提到案聲押獲准，雖然朱男否認擔任會長，但經數位鑑識偵查及清查金流勾稽比對，發現朱男的確擔任會長。

檢方調查，朱男自2020年5月發起、主持竹聯幫信堂承信會，期間朱陸續提供資金發展幫派，以宮廟活動、公祭活動作為平日動員、號召事由，並由承信會成員使用社群軟體發布聚會活動相關動態及照片，招募成員加入。