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律師涉代收賭金賺4.7億 求刑9年

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北報導

律師劉立恩成立「希幔」第三方支付公司，替詐欺集團洗錢；同時掩護線上博奕集團代收及支付賭金，圖為警方查扣現金、名貴茶酒、名表等證物。記者廖炳棋/翻攝
律師劉立恩成立「希幔」第三方支付公司，替詐欺集團洗錢；同時掩護線上博奕集團代收及支付賭金，圖為警方查扣現金、名貴茶酒、名表等證物。記者廖炳棋/翻攝
知名律師劉立恩涉嫌經營希幔第三方支付公司的「ＴＷＩＰ」平台，替博弈集團代收賭金，一年半代收代付款項逾四二八億元，賺得手續費四點七億元。台北地檢署昨依組織犯罪、洗錢、偽造文書等罪嫌起訴劉等十七人，對劉具體求刑九年。

起訴指出，五十六歲劉立恩律師執業超過廿年，去年一月一日至今年六月廿四日，涉假藉買賣電子禮券，實際上代收「FA8娛樂城」、「ＤＬＹ」、「ＴＵ」博弈集團賭客賭金，協助隱匿不法款項，從中賺取手續費四億七五三萬八八五二元。

檢方指控劉為了賺取高額報酬，運用專業知識與李淳瑋和非法博弈集團合作，假借電子禮券買賣，提供「ＴＷＩＰ」平台掩飾不法金流；該平台業務涉及超過百起刑案，一年半間替「ＤＬＹ」、「ＴＵ」博弈集團代收逾二二六億元、代付逾二○二億元，犯罪情節嚴重。

檢方痛批劉身為律師未潔身自愛，與李淳瑋涉代收付不法款項已非首次，將責任推給李，李則避重就輕，迄今拒絕提供手機、筆電密碼，且犯後態度惡劣，對二人具體求刑九年。

檢方認定，劉立恩、李淳瑋經營希幔公司「ＴＷＩＰ」第三方支付平台，所賺取手續費四億七五三萬八八五二元為犯罪所得，搜索時從李淳瑋住處查扣逾一千萬元，名酒逾五十瓶、高等茶葉逾一百罐，宣告沒收或追徵其價額。檢方再查扣希幔公司三個銀行帳戶，共計九四三三萬七一六○元，認定為劉等十七人犯罪所得，請求宣告沒收。

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