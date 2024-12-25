科技監控零死角 澎湖檢院海巡聯手打擊走私等不法

澎湖近年來發生多起毒品等案件，澎湖檢院等單位今天聯合訪視海巡署巡防區單位，期透過零死角高科技影像系統監控，讓犯罪行為人無所遁形，聯手打擊不法，共同守護菊島安全。

澎湖地檢署檢察長陳佳秀、澎湖地院院長楊國精今天分率檢察官與法官等人前往海洋委員會海巡署金馬澎分署第十三巡防區指揮部、第七岸巡隊所轄大倉、風櫃西滬港及鎖港等安檢所等地，參訪港區科技監控設備，金馬澎分署副分署長賈治國進行解說，以及前端後端操控情形，期院、檢、海巡三方攜手打擊不法犯行，維護澎湖地區治安。

陳佳秀表示，澎湖地區近年來發生多起大量毒品及管制物品走私、偷渡出入境等案件，此類案件發生於海上或岸際，蒐證不易，海巡單位除傳統情資蒐報等調查作為外，也必須仰賴高科技設備的影像監控系統等設施，輔以影像作為重要證據，讓犯罪行為人無所遁形。

賈治國表示，海巡署為強化三道偵監整體運作能力，達到「科技輔勤、全般掌握、即時應變」目標，除以岸際遠程雷達站監控海面船隻目標動態外，針對雷達盲區及轄內重點區域，除以守望人力協助掌握，並透過三層監偵屏幕機制，以維護台海周邊海岸、地區治安。

針對澎湖考量走私、偷渡等不法熱區與岸際地形複雜區域及水、電、網路架設等面向，海巡署已設置有「紅外線熱顯像」與「高清可見光」攝影機組的「環島智慧型岸際監控系統」，24小時全天候勤務部署，以科技彌補環境限制，強化近海、岸際目標監偵效能，讓犯罪行為人無所遁形。