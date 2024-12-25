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離譜！刑事局偵查正偵辦洗錢集團 竟3度喬裝盜領30萬贓款遭訴

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

刑事警察局兩線三星偵查正蔡豐全，去年12月初偵辦數支付科技洗錢集團時，因身為承辦人負責搜索、查扣而持有該集團3家公司的存摺、金融卡等物，事後竟三度變裝盜領3公司共30萬元存款。新北地檢署今依貪汙治罪條例侵占職務上非公有私有財物罪將他起訴。

蔡員專長偵辦博弈或詐騙集團，是刑事局追查不法集團金流重要人才，當初檢廉約談時震撼警界。據了解，蔡員疑似因財務狀況不佳鋌而走險，他雖坦承犯行，卻不願交代身為中階專業警官，為何會以變裝至ATM盜領如此粗糙的方式犯案？檢察官基於他認罪並已全數繳回犯罪所得，向法院建請減刑。

檢廉調查，去年12月6日，蔡員在檢方指揮下前往位於新北市板橋的數支付科技及同處該集團金鋇、贊鎂公司搜索，查扣3公司存摺、金融卡及電磁紀錄，因得知金融卡密碼。

事後，蔡員分別在同年月10日深夜、25日凌晨及今年1月13日，三度變裝後，持自己手機綁定的悠遊卡，在刑事局附近的松山高中站租用UBike，騎乘到附近銀行，持上述金融卡各自盜領3公司各10萬元存款後，再騎乘UBike離去。

直到因洗錢案在押的數支付陳姓副總經理，得知公司在被搜索後，銀行帳戶竟出現被盜領情事，於是要求下屬報警調閱監視器畫面，循線追出這起承辦人警官監守自盜的離譜案件。

刑事局兩線三星偵查正蔡豐全，竟利用辦案三度盜領洗錢集團名下3間公司存款，遭新北檢依貪汙治罪條例侵占職務上非公有私有財物罪起訴。示意圖／本報資料照
刑事局兩線三星偵查正蔡豐全，竟利用辦案三度盜領洗錢集團名下3間公司存款，遭新北檢依貪汙治罪條例侵占職務上非公有私有財物罪起訴。示意圖／本報資料照

洗錢 盜領 詐騙集團 貪汙

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