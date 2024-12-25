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「雞排妹」律師陳克譽涉當詐團軍師 盯場指示不能供出上游遭起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

曾替雞排妹鄭采勻控告網紅陳沂的律師陳克譽，被控在為詐騙集團辯護時，將偵查秘密洩漏詐團高層掌握，且「盯場」指示不能供出上游。台北地檢署今偵結，依詐欺、洩密、藏匿人犯、洗錢、組織犯罪等罪嫌起訴陳克譽、律師林哲丞，及詐團成員7人共9人。

據悉，今年4、5月間，有詐騙集團透過打電話「猜猜我是誰」手法向不特定民眾行騙，詐團取得犯罪所得後，將款項轉換成虛擬貨幣，再將虛擬貨幣換成現金，由車手提領。起訴指出，詐團水房幕後王姓金主出資6百萬，在台設立洗錢水房，由湯男負責洗錢、張男當車手頭指揮水房，顏男則出面替金主收每月60萬利息。

檢方追查，永譽律師事務所主持律師陳克譽今年5月間，透過王姓金主認識車手頭張男，收取張男支付的15萬元報酬擔任集團「軍師」，為詐團高層成員的法律風險出謀策劃，並在今年6月29日委託不知情的律師，代為至羈押庭替詐團成員黃女辯護，於開庭後詢問開庭情況，得知詐團成員未供出上手，涉洩漏秘密資訊給張男，使犯人張男隱避。

邱姓取簿手今年6月29日遭警方逮捕，張男通知陳克譽，陳則請託合署辦公律師林哲丞代為辯護，林律師陪同偵訊時，指示邱不要牽拖別人，沒有問不要多講，暗示邱自己是詐團派來「盯場」，確保不供出上游，且在檢方諭知邱男5萬元交保後，回報陳，邱男未供出上手，陳將此訊息洩漏給張男，張男則派人送來5萬元交保金，陳事後向張男抽去1.8萬酬金轉交給林。

檢方查出，今年9月2日周姓車手遭拘提，陳克譽抵達台北市中山警分局發現周男是黃女的下游，因此無法替周辯護，且在沒有周委任下，指導周如何陳述、不要供出上游，其行為顯然確保詐團存續安全，造成司法機關查緝困難，使犯人張男隱避。

補習班老師、律師陳克譽（中）替該案車手辯護，涉嫌洩密。記者曾原信／攝影
補習班老師、律師陳克譽（中）替該案車手辯護，涉嫌洩密。記者曾原信／攝影

律師 詐騙集團 車手

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