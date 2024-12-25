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國小童遭摻黃金葛毒液又被霸凌 同學揮美工刀揚言殺人…家長判賠近7萬

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中某國小去年發生朝同學水壺摻「黃金葛汁」下毒事件，被害B學生又遭同班A學生霸凌，拿滅火器作勢要噴並辱罵，還持美工刀追趕恐嚇「要殺了你」。B童及家長提告求償116萬元，法院以A童侵權、校方也認定2度霸凌，判A童及家長應連帶給付B童6萬9380元，可上訴。

B童及家長控訴，A童2023年1月上體育課曾辱罵、羞辱B童「你不是要炒鐵辦燒嗎？就是把你的小雞雞拿來炒一炒」及「沒人要吃，因為很難吃」；5月音樂課對B童說「你會被下毒不是沒有道理，誰叫你對4個女生性騷擾」，還飆三字經。

B童當場情緒崩潰，但A童仍不罷休，還拿了滅火器衝進教室作勢要噴，並聲稱要替他「滅火」，校方調查認定屬霸凌。

同年8月時，A童又在羽球場持美工刀恐嚇B童說「我要殺了你」，還亮刀在後追趕，還繼續說「你要去找老師的話，那我就殺了你」，所幸被老師制止。

家長主張，男童遭受霸凌、生命威脅，其身心受創，在同學前徹底喪失尊嚴，A童行為足讓一般成年人畏懼害怕，何況兒子僅是小學5年級幼童，就醫療、精神撫慰金100萬元，一共向A童及其父母求償116萬8880元。

A童及家長抗辯稱，A童經診斷有過動、自閉，有定期回診服藥，家長也參與團體、親職諮詢照顧他，並就被控辱罵、拿滅火器及美工刀等事件，認為B童刻意挑釁、蓄意接近才引起糾紛，後續陳述有誇大渲染，且部分校方認定霸凌調查，老師也未在場見聞，主張駁回。

台中地院民事庭查，A童持美工刀揮舞、恐嚇，有現場在場學童目擊，校方也評定是霸凌，且A童揚言「我要殺了你」已構成侵權行為；而A童持滅火器雖無噴灑，但以粗魯言語攻擊也被校方認定霸凌，至於體育課時辱罵「雞雞炒一炒」部分，因老師不在場僅聽人轉述，校方調查不夠成霸凌。

民事庭審酌，A童持滅火器辱罵、拿美工刀揮舞恐嚇，不法侵害B童身心，審酌一切情狀認為精神撫慰金以5萬元適當，加上醫藥費等，判A童及其父母應連帶給付B童6萬9380元。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

下毒 恐嚇 父母 霸凌

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