約唱歌被索費…男暴怒掐死心儀女 自首稱「神說這女生會害死他」

桃園一名55歲范姓男子前日晚間相約一名43歲杜姓女子至桃園區某KTV歡唱，過程中杜女疑似向范男索錢引發不滿，范男拒絕後憤而掐住杜女脖子導致窒息昏厥，范男犯案後自首，警消到場時杜女已無呼吸心跳，送醫不治，桃園地檢署依殺人罪聲押。

據悉，從事保全工作的范男自稱與杜女認識許久，先前雙方約好每月出來唱歌一次，想要有談戀愛的感覺，但因經濟狀況不穩，所以會盡可能負擔費用。由於范男相當喜歡杜女，前日又再度約杜女出門唱歌，先由杜女開包廂後入座，范男隨即抵達。

然而2人在唱歌過程中，杜女認為這是第二次相約唱歌，范男應該要支付比上次更多的費用，引發范男不滿，他認為之前有告知過杜女自己的經濟狀況，杜女卻仍向他索錢，支付不出來的情況下令范男憤而掐住杜女脖子，隨即杜女失去意識昏倒。

范男犯案後報警自首，警消約下午5點42分到場，杜女無明顯外傷，但已無生命跡象，送醫急救仍宣告不治。范男被逮後精神恍惚，稱「神跟自己說這個女生會害死他」，但強調是一時失手。檢警勘驗監視器畫面，確認包廂僅有范男及杜女，初步認定范男單獨犯案，訊後依涉犯殺人罪嫌重大向桃園地院聲請羈押。

桃院今訊據范男坦承殺人犯行，依卷內監視器翻拍照片、診斷證明書等相關事證，足認被告犯罪嫌疑重大。被告所涉為死刑、無期徒刑或10年以上重罪，客觀合理判斷有高度逃亡及勾串滅證可能。

另被告犯後在案發現場與證人聯繫，證人尚待檢察官訊問釐清案情，足認被告有逃亡、湮滅證據及勾串證人之虞。審酌被告勒斃被害人，手段兇殘，對被害人造成莫大痛苦，且對社會治安危害甚鉅，被告應予羈押，並禁止接見通信及受授物件。