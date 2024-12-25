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台中男耍「起床氣」暴怒踹死友人 下場判7年8月、賠246萬

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中羅姓男子在路邊檳榔攤小睡，只因不滿魏姓友人拍臉叫醒他，竟暴怒痛毆對方還狠踹頭好幾下，踢到魏腦出血、臉骨折慘死，法院刑事依傷害致死罪判羅7年8月，魏的2名兒子再提民事求償406萬元，羅則稱「沒能力賠」，民事判他應給付246萬元，可上訴。

檢警調查，羅男（62歲）2023年4月4日晚上8點多在豐原區1處檳榔攤前打瞌睡，魏姓友人見他睡在路邊就叫羅起床，並出手拍打他臉頰。

羅不滿睡到一半被打擾，醒來和魏大吵一架拉扯，羅用力勾拉魏的手將他摔在地上，魏重心不穩頭撞到柏油路，羅再出腳朝魏頭猛踹，魏被打到頭暈目眩趴在地上，又遭羅拉到育才街繼續狠踹頭一頓，當場腦出血、左顴骨骨折、上頜骨折，搶救2天仍死亡

台中地院刑事庭審理時，羅均坦承不諱，有相關調查、相驗紀錄可佐。羅的辯護人請求依刑法第59條情堪憫恕減刑，法院認為，羅僅因小睡時被魏打擾就起衝突打死人，其一時氣憤釀被害人、家屬天人永隔，犯罪情節嚴重，至今也沒和解，不予以減刑。

刑事一審考量，羅、魏是認識7、8年朋友，雖無深交也沒仇恨，卻因小睡被打擾就害魏喪命，斟酌一切情狀後依傷害致死罪判他7年8月。

魏的2名兒子再提民事求償，就醫療、喪葬及精神撫慰金各200萬元，一共對羅求償406萬5132元；羅男抗辯稱，是魏男先動手打他，不知為何送到醫院就過世了，他對喪葬、醫療不爭執，但認為撫慰金過高，自己沒能力賠償，他刑事已被判7年8月了。

民事庭審酌，魏的兒子頓失至親深感悲痛，精神上所受打擊難以平復，考量羅一時氣憤動手，兼衡雙方職業收入，另魏的兒子已各領犯罪被害補償金90萬元，認為精神撫慰金各以120萬元適當，加上喪葬等費用，一共判羅應給付魏的2名兒子共246萬5132元。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

死亡 補償金 骨折

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