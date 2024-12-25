名律師劉立恩涉替博弈集團代收賭金 賺手續費4.7億起訴 具體求刑9年
台灣銘板公司前董事長、知名律師劉立恩，涉嫌經營希幔第三方支付公司的「ＴＷＩＰ」平台，假借買賣電子禮券名義，實際上代收博弈集團賭客賭金，替博弈集團掩蓋不法金流，1年半期間代收代付款項逾428億元，賺取手續費4.7億元。台北地檢署今偵結，依組織犯罪防制條例、洗錢罪、偽造文書等罪嫌起訴劉等17人，且對劉具體求刑9年徒刑。
起訴指出，56歲劉立恩律師執業超過20年，曾因代收款項涉嫌犯罪，2023年1月1日起，至今年6月24日間涉假藉買賣電子禮券，實際上代收「FA8娛樂城」、「DLY」、「TU」博弈集團賭客的賭金，隱匿不法款項，賺取手續費4億7530萬8852元。
檢方痛批，劉立恩身為律師未潔身自愛，運用專業知識和李淳瑋為了專曲高額報酬，選擇和非法博弈集團合作，假借電子禮券買賣名義，提供「ＴＷＩＰ」平台掩飾不法金流，使博弈集團藏身幕後，逍遙法外；該平台業務以涉超過百起刑案，卻還主張「自己為善意的第三方」辯稱平台在不知情遭不法利用，企圖混淆是非，此平台從2023年1月1日起，至今年6月24日間，即為「DLY」、「TU」博弈集團代收逾226億元、代付逾202億元，堪認犯罪情節嚴重。
檢方指出，劉立恩、李淳瑋涉代收付不法款項已非首次，反而精進首手法以買賣電子禮券加以包裝，重蹈覆轍，劉將責任推給李，李則避重就輕，不願正面回應，迄今拒絕提供手機、筆電密碼，且在專案小組執行涉案性，刪除希幔公司與客戶的群組對話等關鍵證據，犯後態度惡劣，對2人具體求刑有期徒刑9年。
檢方認定，劉立恩、李淳瑋經營希幔公司「ＴＷＩＰ」第三方支付平台，所賺取手續費4億7530萬8852元為犯罪所得，專案小組搜索時從李淳瑋住處查扣逾1千萬萬元，名酒逾50冠、高等茶葉逾100罐，顯見李非單純領取固定薪資的受薪階級，應能和劉共同支配希幔賺取的營收，4.7億餘元宣告沒收或追徵其價額。檢方再查扣希幔公司3個銀行帳戶，共計9433萬7160元，認定為劉等17人的犯罪所得，請求宣告沒收。
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