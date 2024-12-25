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婦人匯款31萬國外遊戲平台儲值 打賞直播主只為求見一面

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

網路遊戲直播主憑藉表演、聊天，靠粉絲打賞賺錢，台中市40歲林姓婦人平時玩直播遊戲，日前至沙鹿區某銀行欲匯款台幣31萬至國外，行員深怕林女遭騙，詢問後才知提款原因是為在遊戲平台儲值，同時也為刷禮物打賞，因而通報清水分局光華派出所到場解說，才知自己受騙。

林女表示，自己玩香港發行的某遊戲平台已有一陣子了，過去覺得直播主和自己聊的來的、唱歌好聽的、跳舞好看的，都會持續打賞「鑽石」，但因每次使用信用卡儲值鑽石，都僅能小額儲值，此次欲使用大額儲值，對方給了外幣匯款平台，就來銀行辦理匯款。

林女說，「有些直播主聊得來，他們說做主播也有壓力，所以就答應打賞」，警方為防止林女遇到詐騙，向林女細述解釋近來一些詐欺案例，強調「同樣的手法我已經遇（受理）第3次了（詐騙），所以不是只有你被騙…」、林女此時才警醒表示，「真的假的…我不玩了。」

清水分局表示，有些網路主播會以柔情攻勢，讓民眾感動打賞，經常是花了大筆錢刷禮物就是為見一面，但款匯出後仍終未能見上一面，方才驚覺遭騙；也有網友介紹投資管道，當投入大筆資金而未能出金時，才發現被騙，林女被警方阻止被詐後，「我不玩了，對此類詐騙手法會更加警覺了。

警方說，過去常見的「假交友」詐欺手法，現仍屢見不鮮，呼籲民眾交友「用心不用錢」，切勿輕易相信網路交友或聽從素未謀面之人的指示提、匯款、購買點數或虛擬貨幣，以免掉入詐欺及洗錢的陷阱。

台中市40歲林姓婦人平時玩直播遊戲，日前差點匯款台幣31萬至遊戲平台儲值，只為見直播主一面。圖／清水分局提供
台中市40歲林姓婦人平時玩直播遊戲，日前差點匯款台幣31萬至遊戲平台儲值，只為見直播主一面。圖／清水分局提供
台中市40歲林姓婦人平時玩直播遊戲，日前差點匯款台幣31萬至遊戲平台儲值，只為見直播主一面。圖／清水分局提供
台中市40歲林姓婦人平時玩直播遊戲，日前差點匯款台幣31萬至遊戲平台儲值，只為見直播主一面。圖／清水分局提供

直播主 網路遊戲

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