許智傑按鈴告黃國昌誹謗 女兒哽咽：爸爸生日一點都不快樂

立法院12月20日表決財劃法修正草案，民眾黨立委黃國昌指民進黨立委許智傑晚間跟新潮流大老、前秘書長吳乃仁吃飯，導致表決通過國民黨團版本。今天許智傑在女兒許馨陪同下，至台北地檢署按鈴提告黃國昌誹謗罪，許馨儀度哽咽說，「今天是爸爸生日...按鈴申告這種東西，一點都不快樂。」

許智傑指出，12月20日有參與財劃法表決，23時46分也有發言表達反對財劃法，深夜12點議事結束後，前往外頭向青鳥群眾致謝，卻遭黃國昌點名沒有參與表決，「對得起號召來在濟南路的人嗎？」。

許智傑提出3項證據捍衛清白，證據1為當天結束院會到戶外感謝青鳥影片，證據2為立院質詢系統顯示23:46還在發言反對國民黨版本財劃法，證據3為中天新聞直播23:37有拍到我與韓國瑜院長對話。