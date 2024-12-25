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許智傑按鈴告黃國昌誹謗 女兒哽咽：爸爸生日一點都不快樂
立法院12月20日表決財劃法修正草案，民眾黨立委黃國昌指民進黨立委許智傑晚間跟新潮流大老、前秘書長吳乃仁吃飯，導致表決通過國民黨團版本。今天許智傑在女兒許馨陪同下，至台北地檢署按鈴提告黃國昌誹謗罪，許馨儀度哽咽說，「今天是爸爸生日...按鈴申告這種東西，一點都不快樂。」
許智傑指出，12月20日有參與財劃法表決，23時46分也有發言表達反對財劃法，深夜12點議事結束後，前往外頭向青鳥群眾致謝，卻遭黃國昌點名沒有參與表決，「對得起號召來在濟南路的人嗎？」。
許智傑提出3項證據捍衛清白，證據1為當天結束院會到戶外感謝青鳥影片，證據2為立院質詢系統顯示23:46還在發言反對國民黨版本財劃法，證據3為中天新聞直播23:37有拍到我與韓國瑜院長對話。
許智傑說，黃國昌用臆測的方式，誣指他當時不在場，又說他對不起青鳥，嚴重影響到他的名譽，因此今天來提告。許智傑的女兒許馨陪同至北檢過，許馨受訪一度哽咽，想到今天是爸爸生日，實在是講不出生日快樂這種話，只是想說「望你順遂」，「今天是聖誕節，應該祝大家聖誕快樂，可是按鈴申告這種東西，一點都不快樂」。
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