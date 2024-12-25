好高！226公分「印度巨塔」告台鋼獵鷹籃球隊違約 出庭爭訟

226公分印度籍「巨塔」籃球員布拉不滿被「台鋼獵鷹」籃球隊終止合約，提告確認契約關係存在，要求「台鋼獵鷹」按月給付美金2萬6250元等；台北地院今開庭，布拉出庭在法院顯得高人一等，庭內委由律師主張權益，庭畢沒有對外發言。

承審法官考量相關合約有英文需要翻譯，且翻譯後內容還要送達原、被告雙方，改定2025年3月3日上午再開庭審理。

布拉(Gursimran Singh Bhullar)2024年1月比賽負傷後，發文指球團教練、工作人員與醫療團隊知道他有傷還要求他上場比賽；布拉認為，他依球團指示治療、復健，球團卻取消他外籍球員的資格，提民事訴訟請求確認契約關係存在。

法官詢問布拉與球團有無和解可能，布拉的律師表示，目前沒有和解的想法，稱布拉與球團簽的是定期約，「台鋼獵鷹」在今年4月17日未附終止契約的依據便自行終止球員契約，於法不合。

布拉的律師說，布拉基於雙方情誼及合作關係，訴請確認契約關係，如果「台鋼獵鷹」再找新的理由不願合作，會就契約全額給付的部分追加求償。