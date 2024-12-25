台中警白單轉紅單18人涉嫌圖利 檢斥「關說是舊時代思維」

台中地檢署偵辦第六分局西屯派出所集體圖利案，時任巡佐李科甲礙於警友會人情，受24名違規車主關說，要求17名警員將白單改成罰則較輕的紅單，檢方依貪汙圖利、偽造文書起訴18人，直言關說是「舊時時代思維」，釀錯誤觀念蔓延警界。

台中地檢指出，全案由檢察官吳昇峰、黃鈺雯及謝怡如偵辦，經查李科甲時任第六分局西屯派出所巡佐，同時為派出所的警友會承辦人，其餘的3名林姓、3名陳姓、2名李姓、郭姓、謝姓、曾姓、蔡姓、呂姓、吳姓、江姓、謝姓及張姓等17人均為警員。

檢方說，李科甲等18人明知警察取締違規停車時，若駕駛人不在場， 執行人員應視違規事實，於違規停車逕行舉發逕舉單（俗稱白單），上填寫違規車號、時間、地點及違規條款等資料，並將逕舉單張貼或夾放於遭取締汽、機車之明顯處標示後，再回派出所交由交通警察大隊按取締內容寄發「台中市政府警察局舉發違反道路交通管理事件通知單」（俗稱紅單）給違規車主。

檢方發現，包括警會成員在內共24名車主，前後因違規遭開單後，考量到和李科甲關係友好，收到白單後就找李請託，李基於人情關說，就指示派出所基層警員將白單違法轉開為紅單。

另外，違規法條由實際的「並排停車」、「違規停車」，不實記載為罰鍰金額較低之「違規臨時停車」 ，再將違規行為人不實記載為李科甲、陳姓警員等人，且由李、陳自行拿紅單繳納罰鍰，以此違法圖得24名違規人之不法利益。

中檢考量，李科甲在內18人偵查中自首、犯罪情節輕微，依貪汙治罪條例第8條、第12條減刑。

檢方說，李科甲、陳姓警員辜負國家使命圖利他人，使對方以為可徇私，混淆正當社交往來與請託 關說分際，讓違規人以為可關說減輕罰則，無形中擴大潛在危害，害交通執法公平性遭受特權介入質疑，如此「積非成是」不當觀念傳遞新進同仁、不良風氣蔓延警界。

檢察官也說，李科甲、陳員囿於請託關說等「舊時代思維」與錯誤觀念，主觀惡性尚非重大， 且犯後態度良好，建請法院量處適切之刑。