無人機房2年幫博弈網站洗錢142億 集團18人今起訴

李姓男子設無人洗錢機房，涉嫌幫博弈網站洗錢，18名集團成員今年先後落網，高雄地檢署查出，這集團在2年間，至少洗錢越南盾近11兆元，折合新台幣約142億元，今天依違反組織犯罪防制條例及洗錢防制法等罪嫌提起公訴。

高雄地檢署自今年3月起，指揮高雄、桃園市警局及刑事局電信偵查大隊，在高雄市三民區，查獲李姓男子（41歲）經營的2處無人洗錢機房，發現集團成員林姓男子租屋後，由系統商在屋內架設電腦、手機等設備，利用遠端軟體操作電腦、手機，自動入單、出單，出入單失敗時才手動操作回調或更換執行匯款的越南銀行人頭帳戶。

雄檢指出，無人機房也幫博弈網站洗錢，當博弈網站要求取回不法利得，機房便以人頭帳戶，匯款到博弈網站指定的越南銀行帳戶，或協助將款項轉換成泰達幣，再轉入博弈網站所指定的虛擬貨幣「錢包」，再由李姓男子及系統商呂姓（30歲）、劉姓（30歲）2男子，與博弈網站依約定比例收「水錢」當報酬。

據檢方調查，李姓男子的機房在2年間，至少經手越南盾10兆9977億多元，約新台幣142億餘元；李男至少獲利8000多萬元，系統商呂男、劉男獲利合計2190萬元。

李被警方拘捕後，檢方聲請扣押他名下在高雄市鼓山區、台南市新營區的2棟樓房及帳戶金額62萬元，聲押後，法官裁定80萬元交保並限制出境、出海，其餘集團同夥分別經檢察官諭知以5萬元至10萬元交保或請回。

雄檢表示，李男發起犯罪織組，召募他人加入犯罪組織，涉違反組織犯罪防制條例、