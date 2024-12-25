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學甲爐碴案4大箱事證龐雜 院檢辯年餘整理爭點聚焦費周章
南檢偵辦學甲爐碴案，認定明祥馨涉收受爐碴後，沒確實破碎就填埋，違法在學甲農地等填埋67萬多公噸，依違反廢棄物清理法等起訴民進黨前中執委郭再欽等8人，台南地院審理迄今1年多，唯填埋土地範圍廣大且筆數繁多，犯罪事實複雜，法官終整理出八大地號及各自涉案者，待檢方明年2月中旬前確認。
據了解，學甲爐碴案相關卷證多達4大箱，光是釐清大橋段、興業段等八大地號，各自掩埋時間起迄時間、涉案關係人或公司、起訴罪名、內容及相關證據出處等，大費周章。即便檢方已呈報補充理由書仍無法確認。
因此，合議庭就廢清法部分整理八大地號聚焦外，另涉公司法及逃漏稅部分，預定明年2月25日再開準備庭。
檢方指出，本案填埋土地範圍廣大、筆數繁多，犯罪事實複雜，對其罪數及起訴內容，與法律見解或有歧異，將再與起訴檢察官討論及整理之後，再見狀呈報，進一步確認。檢方表示，預定2月中旬後呈報。
郭再欽委任律師指出，本案涉及範圍太廣，將等待檢察官提出書狀後，1個月內提出意見。律師也提及部分土地及行為經台南地檢署105年度偵字第1374號獲不起訴處分，即刑訴260條確定效力所及，若有其他意見會再具狀補充。郭再欽說，意見如律師所述。
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