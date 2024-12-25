被罵妓女、吐口水 泰婦恨殺家暴前夫...終判2年10月刑

祁姓男子與離異的泰籍前妻 Srilofow 仍同居，前年8月前妻因未即時到醫院接祁，祁命下跪，將口中的飯菜、口水吐在她身上，罵她「臭爛Ｂ」並摑掌。前妻受辱，拿水果刀刺祁，嚷道「我忍你很久了，我要跟你同歸於盡」，祁傷重死亡，她報警自首。桃園地院依殺人罪判 Srilofow 5年6月徒刑，台灣高等法院減為2年10月，最高法院駁回上訴定讞。

2022年5月底，祁姓男子購買的新屋還在裝潢，一家人暫在南崁的摩鐵棲身。同年8月13日下午，祁因前妻沒準時到醫院接他，兩人在旅館房內口角，祁咒罵對方是「死妓女、臭機掰」，大女兒試圖阻擋父親毆打母親，但祁仍打了前妻巴掌。

Srilofow 忍無可忍，拿起旅館內的鏡子底座朝祁的頭部砸去，兩人扭打成一團，還互相搶奪祁放置在旅館裡的水果刀；Srilofow 在搶到刀後，埋怨「我忍你很久了，我要跟你同歸於盡，要死一起死」，接著朝他猛刺多下。祁因傷重失血過多，送醫前不治。

Srilofow 認罪，桃園地院認為她殺人事證明確，因有自首，依法減刑。桃院認為，本案的衝突爆發點是因祁不滿前妻，命令她下跪、吐口水、辱罵、摑掌，前妻不堪羞辱而動念傷害被害人，但祁後來被她壓制於地，且水果刀也被她搶到手，這時殺人不能說是「正當防衛」。

桃院認為原本暴力衝突可以結束，但 Srilofow 卻因長期積怨和當下的情緒殺人，當時在場的小孩目睹父親死亡，心理有莫大創傷。因祁的胞弟、胞妹不願原諒，一審考量 Srilofow 犯後態度良好、持續照顧小孩，判她5年6月徒刑，未宣告驅逐出境。

檢察官和 Srilofow 皆上訴，高院認為 Srilofow 和祁離婚後仍共同養育子女、同住，因生長背景、文化、個性、觀念不同，相處過程不免齟齬，甚至遭祁家暴，加上沒有互信基礎、正向溝通，才會在案發日情緒激化，考量她認罪，告訴人、祁的胞弟與胞妹的態度在二審時也轉為諒解，因此改判為2年10月刑。因 Srilofow 不可能再與前夫衝突，若將她驅逐出境，小孩將失去母親照顧，高院不依刑法第95條將她驅逐出境。