台中警紅白單涉貪汙 檢起訴19人...市警局：依規定停職
台中市第六警分局西屯所官警涉利用逕行舉發、當場告發的紅白單轉換圖利，檢方在今年9月、12月間二度搜索，帶回官警35人，其中太平警分局偵查隊長金桂明、西屯所巡佐李科甲遭羈押，檢方第一波起訴涉案李科甲等19人，市警局表示，涉案警員將依規定發布停職令。
台中市警局表示，涉案的警職人員遭貪汙治罪條例起訴，依規定需要停職，將在分局或當事人收到起訴書後，由分局報請市警局發出停職令後生效。
台中地檢署偵辦第六警分局西屯所官警涉紅白單轉換貪汙案，今年9月發布第一波搜索，帶回巡佐李科甲等12人，12月再啟動第二波搜索，帶回太平警分局偵查隊長金桂明等23人，其中李、金都都遭檢方聲押獲准，此次第一波起訴李科甲等涉案19人，金桂明等部分涉案被告，尚不在此波起訴名單中。
檢方調查，涉案官警再2020年至2023年間，以原本開立白單（逕行舉發）約600元至900元的罰單，竄改成紅單（當場舉發）罰額介於300元至600元，讓被取締對象減少罰款利益，涉犯貪汙治罪條例、偽造文書等罪。
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