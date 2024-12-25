調查局高雄市調處長謝宜璋提前退休 牽動人事新布局

調查局明年1月將有不少資深人員退休，預料牽動一波一級主官異動，而現任高雄市調查處長謝宜璋，尚未到達屆退之齡，卻已申請提前退休獲准，原因應與他不想調任局本部有關；高雄市處是調查局的「南部之眼」，無論是政情或國安都具有高度重要性，謝宜璋的遺缺由誰接任？是否會由年輕化的黑馬出線？成為近日調查局內部討論話題。

謝宜璋是調查班24期，現年64歲，曾任屏東縣調查站秘書、國會聯絡組主任、高雄市調查處副處長、稅務監察主任等職務，他長期深耕南台灣，與地方府會關係良好，更與立委熟稔，是調查在南台灣相當倚重的主官，素有「南霸天」稱號，曾經一度是角逐局長大位的人選。

賴清德總統上任後強調調查局要年輕化，且依照調查局內規，全省內外勤處站一級主管在屆齡退休前兩年，要回任局本部研究委員會當委員。今年5月新任調查局長陳白立上任後，即有一波處長級主官異動，當時謝宜璋的留任就備受矚目。

據了解，當時謝宜璋表達想繼續留在高雄處服務至退休，並有前例可循，陳白立考量謝宜璋期別較資深，且在地政經人脈熟稔，因此未調動其職務，沒想到事半年，謝宜璋即申請提前退休。