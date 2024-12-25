他拒捕持水果刀殺傷2警卻獲判無罪 原因曝光

桃園楊梅警分局鄭、陳姓派出所警員去年6月間得知李男因案遭通緝，前往他家查緝遭反鎖房內的李持水果刀追砍受傷，桃園地院審結，依醫院鑑定報告確認罹有精神疾病，判他無罪，由於有再犯之虞，令入相當處所或以適當方式施以監護2年，可上訴。

審理時，法官依據警方密錄器畫面顯示被告李男犯罪過程，認定他確有殺害鄭姓警員及傷害陳姓警員，並妨害2名警員執行公務等犯行。不過根據亞東醫院鑑定報告，認為李罹患「思覺失調症」精神分裂等疾病，於行為時確因此病症，以致不能辨識自己的行為違法，無法正確辨識自己的行為或無法根據這種辨識進行合理的行為判斷；參考被告與警員素不相識，常人應無對初次見面的警員痛下殺手可能，醫院的鑑定報告應屬可信。依刑法19條第1項規定，被告行為不罰，應諭知被告無罪判決。

合議庭依據醫院的鑑定報告，建議應對李姓被告施以強制住院治療，審酌他對於社會潛在危險性不小，目前病情難以控制，認有再犯及危害公共安全之虞，認有對他施以監護保安處分必要，依刑法87條第1、3項前段規定，諭知令入相當處所或以適當方式，施以監護2年。

起訴指出，50歲李男因妨害公務案獲判3月、緩刑2年確定，未履行緩刑條件遭撤銷，又拒不入監執行遭通緝。楊梅警分局鄭姓、陳姓警員2023年6月8日獲悉，下午1點55分到轄內他家追緝。