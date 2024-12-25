民眾黨政治獻金案／戴智慧眼鏡出庭？陳宥丞遭查

檢調也約談今民眾黨台北市議員陳宥丞作證，陳被質疑帶著智慧眼鏡，遭北檢分他字案被告。記者蕭雅娟／攝影 台北地檢署偵辦民眾黨政治獻金案，日前約談民眾黨台北市議員陳宥丞作證，事後網紅四叉貓臉書發文指陳當天帶「智慧眼鏡」；陳宥丞澄清應訊過程沒戴眼鏡，只有受訪時才戴，未在審訊時使用，台北地檢署已分他字案調查有無涉及不法。

四叉貓劉宇在臉書指出，陳宥丞到北檢出庭作證配戴「Ray-Ban Meta智慧眼鏡」，該眼鏡超廣角一二○○萬像素，五顆麥克風實現多聲道收音，準確還原環境聲音，沉浸式音響體驗及智能語音操控等功能。

台北地檢署指出，陳宥丞已列他字案被告，檢察官會調查釐清，如真在偵查庭以智慧眼鏡偷錄，恐涉犯刑法妨害秘密罪章中第三一五之一條第二款，無故以錄音、錄影他人非公開言論、談話罪嫌。

北檢偵辦民眾黨政治獻金案，為釐清是否有利用「網紅帶貨」以「折扣碼」發放ＫＰ競選小物弊端，本月十七日指揮調查局約談民眾黨立院黨團主任陳智菡、副秘書長許甫，新聞輿情部主任吳怡萱，及台北市議員「學姐」黃瀞瑩，還有木可公關員工何璦廷、李婉萱等人作證，六人訊後均請回。

檢方當天也約談陳宥丞，因陳出席雙城論壇請假，延至廿日接受約談；當天陳宥丞車子開進法務部調查局北機站，事後被媒體質疑特權；陳當時戴著智慧眼鏡，表示「今天以證人身分配合調查，謝謝大家關心」。

民眾黨政治獻金案與京華城容積率疑涉不法，台北地檢署即將偵結起訴；北市都發局說，已成立專案小組，起訴書出爐兩周內會開第一次會議，若認定該容積獎勵違法，最快一個半月就會撤銷該容獎。