403強震失蹤迄今 星夫妻宣告死亡

新加坡夫妻4月3日前往太魯閣國家公園砂卡礑步道，至今仍失聯，家屬於4月14日曾在砂卡礑步道上的橋面舉辦招魂法會。圖／花蓮縣政府提供 一對來自新加坡的澳大利亞籍夫妻，今年四月三日到到太魯閣國家公園旅遊遇到強震，疑受困砂卡礑步道，至今未被尋獲，花蓮地方法院認定，兩人遭遇災害失蹤迄今，確定皆死亡，死亡時間為四月三日中午十二時，開立證明書給家屬。

這對夫婦地震前搭乘巴士前往太魯閣，在砂卡礑站下車，搜救人員依照影像與線索研判，二人地震時可能在步道約一點五公里處的五間屋附近，卻都沒找到人，令消防人員感到很遺憾。家屬四月十四日強忍悲傷，在砂卡礑步道上的橋面舉辦招魂法會，盼將魂魄帶回家中安息，場面哀戚。

花蓮地檢署說，家屬八月就請檢察官向地方法院聲請二人死亡證明，以利後續處理相關遺產，檢察官依「災害防救法」第六十二條規定，具狀並檢附資料向地院提出聲請。不過，家屬仍表達希望繼續尋找二人行蹤，已轉達相關單位處理，期盼家屬均得以寬慰。

法院根據監視器畫面，夫妻倆在地震前，搭乘巴士到太魯閣砂卡礑步道，更有其他民眾看到他們走在步道上，且已失蹤至今，依災害防救法認定二人皆死亡。

地院死亡宣告裁定後，地檢署隨即透過花蓮縣警察局外事警察，聯繫夫妻二人在新加坡家屬，前天開臨時偵查庭，告知家屬相關法律規定，並交付死亡宣告裁定暨確定證明書。