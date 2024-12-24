婦人闖紅燈走斑馬線…被時速破百車撞死賠償談不攏 法院判肇責各半

彰化縣胡姓男子今年駕車行經員林市，綠燈加速行駛撞上77歲詹姓婦人，詹婦送醫後3天不治，家屬提告並索賠，雙方調解金額差距過大。彰化地方法院審結，認為胡男有賠償誠意，犯後態度無不佳，判處有期徒刑6月，得易科罰金。可上訴。

判決書指出，胡男元月晚間6點多駕車行駛員林市中山路1段，行經交岔路口，以免持聽筒與同事通話，看路口號誌為綠燈即加速行駛，通過路口南側的行人穿越道，時速已達約102.9公里，撞上闖越紅燈走在人行穿越道的詹婦。員警到場處理時胡男在場，坦承為肇事者。詹婦送醫急救3日後死亡。

彰化地院勘驗路口監視器及胡男行車紀錄器結果，詹婦步履緩慢，見無車輛通過就闖紅燈過馬路，第一輛路過的車閃過她，第二輛胡男駕駛的車撞上她，但胡男撞她有緊急往右閃避的防範舉措，因詹婦沒持有任何反光、閃光的警示燈具以防範他人碰撞，胡男依綠燈號誌行駛，非無路權；雙方就本件事故發生，同屬肇事原因，以責任各半為宜。

彰化地院認為，胡男犯後自始坦承犯行，歷次表明願意賠償相當的金額，最後在審判期日同意賠償以肇責八成計算的500萬元等語，堪認有賠償誠意，犯後態度並無不佳，反觀詹婦的配偶及子女兩次調解都要求賠償千萬元、肇責負擔對方98%等，最後要求賠償880萬元不含強制險200萬元。

彰化地院考量，就民事賠償而言，詹婦並無薪資或勞動力減損的問題，亦無未成年子女所需的扶養費，在胡男、詹婦的過失責任各半的條件下，她的配偶和子女請求金額顯然過高，胡男願意賠償450萬元或500萬元，於扣除已支付200萬元強制險給付及被害人與有過失部分應自行吸收的損害，尚稱合理，以胡男所提的肇事車輛汽車保險單超額保險條款內容，將來亦足以支付民事判決確定後應賠償詹婦配偶及其子女金額。