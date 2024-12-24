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涉買票還詐健保費 原住民議員候選人林霈宸判刑

中央社／ 台北24日電

新黨平地原住民新北市議員候選人林霈宸，被控假冒合格醫師執行醫療業務及免掛號費方式賄選，再行詐領健保費。二審考量她認罪、跟健保署和解等，今天改判1年9月徒刑，可上訴。

判決指出，林霈宸為民國111年11月26日舉行的新北市平地原住民議員選舉的候選人，也是新北市中和區某診所實際負責人。

林霈宸111年參選期間在社群網站臉書（Facebook）粉絲專頁公告診所開放原住民免掛號費。當得知就診者是選民後，隨即表明自己是候選人、選舉時請多多支持等，以看診免掛號費買票。

此外，林霈宸未取得合法醫師資格，卻陸續為民眾問診、開藥方，並以李姓駐診醫師名義申報保險醫療費用給付，詐領新台幣26萬4883元全民健康保險費。

另一方面，林霈宸被控自中國進口1400劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩試劑，並將其中600餘劑以每劑50元價格轉賣獲利。

一審新北地院依選罷法等罪判她應執行2年徒刑，經上訴，二審由台灣高等法院審理。

二審指出，林霈宸犯非法執行醫療業務罪部分，尚有檢察官移送併辦所指的多名病患，她在二審期間，已與健保署達成和解，並依約分期給付款項中。

二審合議庭審酌她不具備醫師資格，為牟取不當利益，竟假冒合格醫師執行醫療業務，再持以向健保署詐領醫療給付，罔顧病患接受合格醫師治療權益，且有危害病患生命、身體的潛在風險。

二審指出，考量她犯後坦承犯罪，態度算良好，依非法執行醫療業務罪、選舉罷免法交付不正利益罪，判決應執行1年9月徒刑，可上訴；另被控販賣未經核准擅自輸入醫療器材罪部分判刑3月，得易科罰金，不得上訴而確定。

健保署 選罷法 醫師

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