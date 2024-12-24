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前北醫大副教授詐領創客競賽獎金 發展署追回92萬

中央社／ 台北24日電

百萬創客擂台競賽評選委員、前北醫大副教授蕭宇成詐取勞動部近百萬獎金，法院近日判決出爐，勞動部勞動力發展署今天發聲明表示，已撤銷其冠軍資格並追回新台幣92萬元。

蕭宇成在2022年間隱匿自己是勞動部勞動力發展署第3屆「百萬創客擂台」競賽評選委員身分，並夥同賴姓女學生，由賴女以蕭男擔任研發人之一的作品報名參賽，以「球員兼裁判」手法，詐取冠軍獎金92萬元，新北地檢署後依詐欺取財罪嫌將兩人起訴。

法院近日判決出爐指出，蕭男與賴女犯後坦承犯行，且積極與發展署調解成立，蕭宇成給付賠償金額20萬元給發展署，發展署也請求給予被告2人從輕量刑機會，最後分別判蕭宇成處有期徒刑3個月，賴女處拘役20日，皆可以每日1000元易科罰金。

發展署今天發布聲明指出，此案經法院判決有罪，經查發展署中並無任何人參與其中，已撤銷其冠軍資格、並追回92萬元獎勵金及獎座。

勞動部 北醫大

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