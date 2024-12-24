前北醫大副教授詐領創客競賽獎金 發展署追回92萬
百萬創客擂台競賽評選委員、前北醫大副教授蕭宇成詐取勞動部近百萬獎金，法院近日判決出爐，勞動部勞動力發展署今天發聲明表示，已撤銷其冠軍資格並追回新台幣92萬元。
蕭宇成在2022年間隱匿自己是勞動部勞動力發展署第3屆「百萬創客擂台」競賽評選委員身分，並夥同賴姓女學生，由賴女以蕭男擔任研發人之一的作品報名參賽，以「球員兼裁判」手法，詐取冠軍獎金92萬元，新北地檢署後依詐欺取財罪嫌將兩人起訴。
法院近日判決出爐指出，蕭男與賴女犯後坦承犯行，且積極與發展署調解成立，蕭宇成給付賠償金額20萬元給發展署，發展署也請求給予被告2人從輕量刑機會，最後分別判蕭宇成處有期徒刑3個月，賴女處拘役20日，皆可以每日1000元易科罰金。
發展署今天發布聲明指出，此案經法院判決有罪，經查發展署中並無任何人參與其中，已撤銷其冠軍資格、並追回92萬元獎勵金及獎座。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言