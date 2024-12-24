花蓮403強震失蹤新加坡夫妻 家屬聲請死亡法院宣告獲准

花蓮4月3日上午7時58分發生芮氏規模7.2強震，當時澳大利亞籍、新加坡夫妻到太魯閣國家公園旅遊，疑似受困砂卡礑步道，花蓮縣消防局搜救至今仍未尋獲2人行蹤。夫妻的家屬請花蓮地檢署向花蓮地方法院聲請2人死亡，昨天地院宣告並裁定證明書交給家屬，以利後續相關處理。

新加坡夫婦地震前搭乘巴士前往太魯閣，在砂卡礑站下車，搜救人員依照影像與線索研判，2人地震時可能在步道約1.5公里處的五間屋附近，卻都沒找到人，令消防人員感到很遺憾。家屬4月14日強忍悲傷，在砂卡礑步道上的橋面舉辦招魂法會，盼將魂魄帶回家中安息，場面哀戚。

地檢署表示，新加坡夫妻的家屬具狀陳報，2人在403強震後失蹤，請檢察官向地方法院聲請，確定2人死亡及死亡時間，檢察官依「災害防救法」第62條規定，具狀並檢附資料向地院提出聲請。

地院綜合各項事證，認為夫妻2人於4月3日遭遇災害而失蹤迄今，確定皆死亡，死亡時間為4月3日中午12時，准予檢察官聲請並依法宣告確定在案，地院於11月初裁定死亡宣告，12月初開立證明書。

地院死亡宣告裁定後，地檢署隨即透過花蓮縣警察局外事警察，聯繫夫妻2人在新加坡家屬，並於昨天上午召開臨時偵查庭，當庭向家屬告知死亡宣告相關法律規定，同時交付死亡宣告裁定暨確定證明書，以利家屬辦理失蹤人後續相關法律事宜。