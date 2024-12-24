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高雄監獄受刑人衝突毆打獄友 上訴後棄審判2月確定

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄監獄受刑人郭姓男子與獄友起爭執，竟在監獄內，徒手毆打獄友成傷。高雄地方法院依傷害罪判2月徒刑，他不服簡易判決，上訴二審，事後棄審未到庭，合議庭駁回他的上訴確定。

判決指出，郭姓男子去年9月30日近中午，在高雄監獄舍房內，與趙姓獄友發生爭執，竟徒手毆打趙，致趙臉部多處挫傷併上下唇部擦傷、右上臂挫傷，趙提告他傷害，高雄地院簡易庭以他不思以理性、和平手段處理糾紛，毆打獄友成傷，又未與獄友達成和解或賠償，判決2月徒刑，可易科罰金。

郭姓受刑人不服判決，稱他右眼、臉部、左臂也受傷，沒穩定工作也沒錢可易科罰金，願以1萬元與趙和解，請求減刑期，但經合法傳沒再出庭。合議庭認為，原審量刑尚未逾越適當性、必要性及比例原則，駁回郭的上訴確定。

高雄監獄2受刑人衝突，1人被告傷害要多服2月徒刑。記者林保光／攝影
高雄監獄2受刑人衝突，1人被告傷害要多服2月徒刑。記者林保光／攝影

傷害罪 受刑人 監獄

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