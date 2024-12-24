高雄監獄受刑人衝突毆打獄友 上訴後棄審判2月確定

高雄監獄受刑人郭姓男子與獄友起爭執，竟在監獄內，徒手毆打獄友成傷。高雄地方法院依傷害罪判2月徒刑，他不服簡易判決，上訴二審，事後棄審未到庭，合議庭駁回他的上訴確定。

判決指出，郭姓男子去年9月30日近中午，在高雄監獄舍房內，與趙姓獄友發生爭執，竟徒手毆打趙，致趙臉部多處挫傷併上下唇部擦傷、右上臂挫傷，趙提告他傷害，高雄地院簡易庭以他不思以理性、和平手段處理糾紛，毆打獄友成傷，又未與獄友達成和解或賠償，判決2月徒刑，可易科罰金。