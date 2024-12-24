申辦幾內亞比索護照讀外僑學校…家長驚見發霉護照 代辦老闆涉詐起訴

長榮移民公司負責人賴雲萍涉招攬、代辦西非國家幾內亞比索的護照，供有子女就讀外僑學校需求的家長們，付款申請第二國護照，但卻提供發霉護照、破損的假護照，不法獲利約新台幣4百萬餘元。台北地檢署今偵結，依加重詐欺等罪嫌起訴。

起訴指出，2018年我國與布吉納法索斷交，賴雲萍認為市面上仍有就讀外僑學校需求，透過未見過面的「daniel王」代辦幾內亞比索護照，但護照發霉、骯髒破損、晶片早已失效等瑕疵，顯然為偽造，賴雲萍涉指示江姓女兒、賴姓姪子對外招攬「第二國護照代辦」，吸引家長上門，再透過不知情的業務對家長佯稱，申辦幾內亞比索護照、取得較快、不需入境即可辦理等語。

檢方調查，2018年至2023年間，向7名家長，以1本護照16000元美金或收新台幣取40至50多萬元，不法獲利約4百多萬元；代辦的護照的護照號碼開頭「ＡＡＩＮ」版本已在2014年失效，對照代辦時間在2014年後，認為護照為偽造的，且經幾內亞比索否認為官方核發的護照。

檢方觀諸賴雲評、「daniel王」對話紀錄，「王先生那個西盟版的護照太臭了，我們的客戶及公司的人都超不喜歡的」、「趕件可以請他們不要做發霉護照回來」、「更新護照，客戶發現缺頁」等諸多正式證件不該存在的瑕疵，且「daniel王」對於要求製作幾內亞比索外交函，立馬回覆「我現在用」，且隨即回傳文件，表明不可持護照居住幾內亞比索。