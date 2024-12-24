富士康媒體廣告集團吸金21.4億 子公司認罪協商再判罰金6000萬

全台最大廣告電視牆公司「富士康集團」惡性倒閉，法院以負責人李泰龍及公司非法吸金21.4億元，依銀行法重判李11年6月，3間公司判罰金1.4億元；檢方另與集團旗下富士康家庭事業公司達成認罪協商，台中地院再判該公司罰金6000萬元，可上訴。

檢調查，李男分別於2009年、2011年，及2016年，成立富士康廣告、日立光電，及富士康家庭事業公司，2016年收購星合科技公司，李擔任旗下4間公司合稱富士康集團負責人，集團以經營廣告託播、餐飲服務，後來又從事數位電視牆、多媒體廣告機方式，接受客戶委託播出廣告。

檢調發現，李2015年起廣告設備、LED電視牆、多媒體廣告機RTV、室內外屏、餐飲連鎖、土地買賣，蛋糕券等作為標的物，設計投資方案對外招攬民眾投資，對員工也訂定晉升、抽佣制度，不同職位可抽5%至13%佣金。

另外，富士康集團還向投資客保證，可獲年利率5%至30.72%不等紅利，前後以此約定或給付與本金顯不相當之紅利、利息，非法吸金高達7億5654萬多元，另2019年收購金礦咖啡改名為士達衛咖啡，後經營不善前金補不上後金，2020年債台高築下自行向台中地檢署自首。

台中地院一審以李男吸金7億多，危害國家金融、經濟秩序，造成多名投資人損失，依加重非法經營收受存款業務銀行業務罪判李9年，富士康、日立光及星合科技，3公司共判罰金1億1000萬元。

台中高分院二審計算犯罪所得認為，富士康、日立光電、星合公司，及富士康家庭公司，及被告李泰龍個人名義，吸金高達21億4154萬1245元，檢察官主張一審判太輕有理由，撤銷改重判李泰龍11年6月，富士康、日立光電，星合科技，3公司共判罰金1.4億元，仍可上訴。

另就富士康家庭事業公司被訴違反銀行法部分，台中地院審酌公司及代表人李泰龍均自白認罪，且經檢察官和被告在審判外達成認罪協商，經檢方聲請改依協商程序而為判決。