台南「超跑男」非法吸金逾52億 和解未履行遭重判

台南「超跑男」劉姓男子3年起，對外宣稱可短期代操股票，每周可獲利3%至20%，代操費用為獲利的10%，招攬上百民眾加入投資，總交易金額逾52億元，劉與多數被害人調解成立，惟迄今均未履行，法官認他犯銀行法中非法經營準收受存款業務達1億元以上罪處8年6月。

台南地院合議庭表示，劉等4人均坦承犯行，且有相關證據可佐，犯行均可認定。劉以投資為名義取得金額高達2億餘元，投資人多達百人，經營期間逾1年之久，破壞法令對於投資人保障，情節實屬嚴重。劉為本案主謀，且明知股票買賣已出現虧損，竟仍繼續吸金且增加所謂的長期投資方案，使受影響投資人以及被害金額越滾越大，終成嚴重社會事件，廣為媒體報導，實應予嚴厲非難。

另黃女、董女分別為被告劉女友、洗鞋店員工，何女則為劉員工，法治觀念均有偏誤，惟她們均領取固定薪水，並未因劉吸金而有任何分紅，黃女、董女甚至也出資委託代操而未能取回原投資金額，又董女、何女犯罪期間甚為短暫。

合議庭指出，劉等4人均坦承犯行，劉與多數被害人調解成立，惟迄今均未履行，董女、何女各與部分被害人成立和解或調解並履行完畢，兼衡劉4人於審理中自述智識程度、家庭以及經濟狀況等一切情狀，分別量處其刑。

合議庭考量，黃女、董女、何女均無任何刑事犯罪紀錄，或因情感，或為工作，而一時失慮觸法，犯罪情節尚屬輕微，更未因吸金規模擴大而直接獲取任何利益，且犯後態度均屬良好。經反覆斟酌各情，認對3女所宣告刑，以暫不執行為適當。