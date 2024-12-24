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高雄惡男嫌吵砍死鄰居夫婦 否認殺人…求交保法官駁回
高雄市苓雅區羅姓夫婦命案，鄰居吳龍滿嫌樓上住羅家發出聲響太吵，去年9月竟當著羅家2個小孩的面，拿水果刀刺殺羅姓夫婦致死。檢方依殺人罪起訴吳，移審高雄地院後仍續押中，他聲請具保停止羈押，被駁回。
吳龍滿透過法扶律師，向高雄地院聲請交保，指全案進入審理程序，審理案件所需證據應均已蒐集完畢，吳龍滿雖否認犯罪，但已無湮滅證據或勾串共犯、證人之虞，也沒逃亡之虞，認為羈押是侵害人身自由的強制處分，應具有最後手段性，必須在無從確保被告配合刑事程序進行的情形才為之，因此聲請具保停止羈押，或改以其他方式停止羈押。
合議庭認為，吳因殺人案否認犯行，但相關證人證述、監視器錄影畫面、照片及物證，殺人嫌疑重大，案發後，吳曾隨即騎機車逃離，經員警追赴屏東才拘捕到案，可見他有逃亡事實，加上他逃離現場後，有丟棄所穿著衣物的舉動，也事實可認為他有湮滅證據之虞。
法官認為，吳所涉殺人案對社會治安危害重大，權衡對社會的危害性、國家刑事司法權之有效行使，以及他人身自由受限制的程度，如交保不能確保後續審判或執行程序順利，駁回聲請。
據了解，吳龍滿嫌樓上羅姓鄰居家吵，去年9月15日清晨7時許，他闖入羅家，見羅妻正在客廳為2個準備上學的小孩張羅，一言不發，便拿刀砍殺羅妻胸、腹5處，當場慘死。當時羅姓屋主在主臥室熟睡，吳卻像殺紅了眼，進主臥室刺殺羅猛胸、肩8刀致命。吳涉案逃逸後約3小時在屏東落網，但在警詢及檢方偵訊，都選擇「行使緘默權」，未承認犯案。
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