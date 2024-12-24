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「重大汙辱」為由拒親子鑑定 前妻遭判賠前夫40萬

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義吳姓男子提告前妻劉女在婚姻關係期間與別的男人生子，嚴重侵害他的配偶權，要求賠償50萬元。劉女主張孩子出生前9個月，她和前夫曾發生過性關係。吳男提親子鑑定，她認為是重大汙辱拒絕，法官因而採納吳男說辭，判劉女應賠償40萬元，不得上訴。

吳男表示，與劉女育有2子，後劉女懷孕生下第3個兒子，雙方於今年3月26日調解離婚，因兩人已經許久沒有性關係，3子應是劉女與訴外人楊男所生，嚴重侵害配偶權，造成他精神、名譽損害，要求賠償50萬元。

劉女辯稱，2人在2022年10月初還曾發生過性關係，至小孩出生間隔約9個多月，與一般懷孕40周相當。

一審吳男敗訴，他不服上訴，並提親子鑑定。

劉女表示，在生下吳子時，曾被吳男懷疑不是親生，作過親子鑑定。現在還要再次親子鑑定，這是對她的重大汙辱，不同意讓劉子接受親子鑑定。

法院審理，當事人如無正當理由不從法院協助勘驗之命者，依刑事訴訟法，審酌情形認他造關於該勘驗標的檢驗事項之主張為真實。且參照最高法院判決意旨，被告拒不依法院之命為協助勘驗義務之內容者，法院即得審酌情形認原告關於該勘驗結果的主張為真實。

又吳男曾以劉女與楊男不正常關係提告損害配偶權要求連帶賠償，2023年4月法院簡易判決賠償8萬元，可證明，於婚姻關係存續期間，曾有侵害吳男配偶權行為。因此法官判決賠償40萬元，不得上訴。

男子提告前妻在婚姻期間與別的男人生下孩子侵害配偶權提告賠償，並提親子鑑定，前妻認為是對她重大汙辱拒絕，法院判決前夫勝訴。圖／資料照片
男子提告前妻在婚姻期間與別的男人生下孩子侵害配偶權提告賠償，並提親子鑑定，前妻認為是對她重大汙辱拒絕，法院判決前夫勝訴。圖／資料照片

性關係 懷孕 提告 親子 配偶

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