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台南超跑男非法吸金52億 台南地院今重判8年6月

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南「超跑男」劉姓男子3年起，對外宣稱可短期代操股票，每周可獲利3%至20%，代操費用為獲利的10%，招攬上百民眾加入投資，總交易金額逾52億元，劉男前年5月捲款落跑，老家也遭人開槍，台南地院今上午宣判，劉犯非法經營準收受存款業務達1億元以上罪處8年6月。

此外，劉的女友黃女幫助犯銀行法中非法經營準收受存款業務達1億元以上罪處2年，又犯使犯人隱避罪處拘役50日，均緩刑5年，並應向公庫支付3萬元；董女幫助犯銀行法非法經營準收受存款業務達1億元以上罪處1年10月，緩刑3年；何女幫助犯證券投資信託及顧問法中非法經營全權委託投資業務罪處3月，併科罰金55萬元，緩刑2年。

檢方起訴，劉自2021年1月間起，藉由LINE通訊軟體「K&X」投資群組、臉書動態或友人轉介方式對外宣稱，可短期代操股票，每周可獲利3％至20％，代操費用為獲利金額10％，而招攬翁姓男子等132人及其他不特定民眾加入投資，總交易金額達52億955萬多元。

劉的黃姓女友、董姓及何姓女員工3女，陸續自2021年6月起至隔年3月底，分別依劉的指示計算

投資人投資紅利，涉幫助劉非法經營投資及準收受存款業務。

且黃女於2022年5月間申辦手機門號1支供劉使用，同年月7日至15日承租飯店房間供劉使用，然而，黃女以證人身分接受警員詢問劉行蹤時，稱2021年底分手後沒有聯繫，沒有線索可以提供，致檢警緝捕劉困難。

據統計，檢方查扣現金500萬、各銀行帳戶等137萬多元，以及超跑、手表、黃金項鍊及聯名筆等物。劉等4人涉違反銀行法等罪嫌起訴。

去年5月起，劉男等4人違反銀行法案陸續開庭，院方曾安排約60個座位，計有50多名投資者到庭，擠滿法庭。據了解，雙方同意調解的情況下，院方也陸續安排其調解程序。

劉男前年5月捲款落跑，台南老家也遭人開槍示警，警方同年5月12日在台北緝獲。圖／讀者提供
劉男前年5月捲款落跑，台南老家也遭人開槍示警，警方同年5月12日在台北緝獲。圖／讀者提供
台南「超跑男」劉姓男子3年起，對外宣稱可短期代操股票，招攬上百民眾加入投資，總交易金額逾52億元，他在社群上炫富及坐擁超跑，令人印象深刻。圖／讀者提供
台南「超跑男」劉姓男子3年起，對外宣稱可短期代操股票，招攬上百民眾加入投資，總交易金額逾52億元，他在社群上炫富及坐擁超跑，令人印象深刻。圖／讀者提供

信託 台南 女友 投資人

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