快訊

高速闖紅燈撞飛騎士驚悚畫面曝光 肇事男再連撞3車棄車逃

再一天就要回國…日籍7旬翁來台旅遊 陳屍北市五星飯店浴缸

獨／金融科技產業聯盟明年2月成立 四大金控出列領銜

不滿基隆公車老舊 婦人罵司機垃圾…得付5萬9元才免入獄

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

已退休的張姓婦人不滿公車老舊，與黃姓司機起口角，在車內「垃圾」罵人，黃男不甘受辱提告，張婦否認有罵人。法官勘驗公車監視器，確認張婦在車內對黃說「垃圾」，依公然侮辱罪處拘役59日。可易科罰金，全案可上訴。

判決指出，張姓婦人去年11月2日上午10時許，搭乘黃姓司機駕駛的403線公車，行經七堵區自治街口時，因不滿公車老舊，與黃姓司機發生口角時，在公車內用台語「垃圾」辱罵黃姓司機。黃提告，警方製作筆錄後將全案送辦。基隆地檢署檢察官偵查後認定犯行，依公然侮辱罪嫌起訴張婦。

基隆地方法院開庭時，張姓婦人否認辱罵黃姓司機，那些話都是黃姓司機自己講的。法官當庭勘驗公車監視錄影畫面，雙方以台語對話譯文為：

司機：坐免錢的，還給人家買車咧，有車得坐就偷笑了，還嫌。

張婦：你說什麼，你做人家司機還那麼囂張。垃圾，給我坐免錢的又怎樣。你垃圾。

司機：你公然侮辱吼，你罵我垃圾沒關係，我等一下叫警察去你家找你。

法官指出，勘驗結果與檢察官指揮檢察事務官勘驗筆錄內容大致相符，張婦也稱公車內身穿黃色上衣、灰色裙子、頭戴帽子的人是她，認定張婦確有辱罵司機「垃圾」。張婦在不特定多數人共見共聞狀況下，用垃圾侮辱黃姓司機，顯係故意公然貶損他人名譽，逾越一般人可合理忍受範圍，認定犯行。

法官說，張姓婦人僅因不滿公車老舊，即任意以侮辱字眼公開辱罵黃姓司機，行為不足取，犯後在證據明確下仍否認犯行，經勘驗完錄影光碟後仍稱：「我沒有聽到我講垃圾這些話，就算講了也沒有怎麼樣」，顯見毫無悔意，判拘役59日，如易科罰金以1千元折算1日。兩人案發後並未達成和解，黃姓司機已提起附帶民事訴訟求償。

已退休的張姓婦人不滿公車老舊，與黃姓司機起口角，在車內「垃圾」罵黃。基隆地方法院法官勘驗公車監視器，確認張婦在車內罵人，依公然侮辱罪處拘役59日。聯合報系資料照片
已退休的張姓婦人不滿公車老舊，與黃姓司機起口角，在車內「垃圾」罵黃。基隆地方法院法官勘驗公車監視器，確認張婦在車內罵人，依公然侮辱罪處拘役59日。聯合報系資料照片

公然侮辱 公車 基隆

相關新聞

不滿基隆公車老舊 婦人罵司機垃圾…得付5萬9元才免入獄

已退休的張姓婦人不滿公車老舊，與黃姓司機起口角，在車內「垃圾」罵人，黃男不甘受辱提告，張婦否認有罵人。法官勘驗公車監視器...

別人養的虎斑貓親人跟他玩 竟心生歹念抱走竊盜罪法辦

新北市許姓男子發現他人飼養的虎斑貓親人，會跟他玩耍，趁飼主沒看到，抱上機車載走。游姓飼主發現愛貓不見蹤影，並從監視器看到...

桃園情侶吵架持刀拉扯 19歲女想奪刀竟誤殺男友遭起訴

桃園一名19歲林姓女子今年2月28日凌晨與男友起爭執，男友持彈簧刀揚言輕生，林女上前搶奪，未料拉扯之際男友手持的彈簧刀不...

賣盜版遊戲軟體3千筆侵權市值逾3億 新北2男牟利百萬遭逮

刑事局警方年初接獲遊戲公司檢舉，民眾上網販售知名電腦遊戲「三國群英傳」盜版軟體，員警介入發現戴姓男子及朱姓男子分別從大陸...

鄭靚歆骨折「像刀刺背」提告 士院開庭整復師否認過失

女星鄭靚歆去年找綽號「亞當老師」的王姓整復師整脊，肋骨骨折提告過失傷害罪，案經起訴，士林地方法院今開庭，王男否認過失，法...

不滿遺產分配 新北男子嗆聲放火燒兄長工廠遭訴

新北市三重一名李姓男子，因懷疑兄長分配母親遺產不公，今年6月間，先跑去兄長經營的工廠，恫嚇不給錢就放火燒掉工廠；隔月再度...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。