不滿基隆公車老舊 婦人罵司機垃圾…得付5萬9元才免入獄
已退休的張姓婦人不滿公車老舊，與黃姓司機起口角，在車內「垃圾」罵人，黃男不甘受辱提告，張婦否認有罵人。法官勘驗公車監視器，確認張婦在車內對黃說「垃圾」，依公然侮辱罪處拘役59日。可易科罰金，全案可上訴。
判決指出，張姓婦人去年11月2日上午10時許，搭乘黃姓司機駕駛的403線公車，行經七堵區自治街口時，因不滿公車老舊，與黃姓司機發生口角時，在公車內用台語「垃圾」辱罵黃姓司機。黃提告，警方製作筆錄後將全案送辦。基隆地檢署檢察官偵查後認定犯行，依公然侮辱罪嫌起訴張婦。
基隆地方法院開庭時，張姓婦人否認辱罵黃姓司機，那些話都是黃姓司機自己講的。法官當庭勘驗公車監視錄影畫面，雙方以台語對話譯文為：
司機：坐免錢的，還給人家買車咧，有車得坐就偷笑了，還嫌。
張婦：你說什麼，你做人家司機還那麼囂張。垃圾，給我坐免錢的又怎樣。你垃圾。
司機：你公然侮辱吼，你罵我垃圾沒關係，我等一下叫警察去你家找你。
法官指出，勘驗結果與檢察官指揮檢察事務官勘驗筆錄內容大致相符，張婦也稱公車內身穿黃色上衣、灰色裙子、頭戴帽子的人是她，認定張婦確有辱罵司機「垃圾」。張婦在不特定多數人共見共聞狀況下，用垃圾侮辱黃姓司機，顯係故意公然貶損他人名譽，逾越一般人可合理忍受範圍，認定犯行。
法官說，張姓婦人僅因不滿公車老舊，即任意以侮辱字眼公開辱罵黃姓司機，行為不足取，犯後在證據明確下仍否認犯行，經勘驗完錄影光碟後仍稱：「我沒有聽到我講垃圾這些話，就算講了也沒有怎麼樣」，顯見毫無悔意，判拘役59日，如易科罰金以1千元折算1日。兩人案發後並未達成和解，黃姓司機已提起附帶民事訴訟求償。
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