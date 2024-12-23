不滿基隆公車老舊 婦人罵司機垃圾…得付5萬9元才免入獄

已退休的張姓婦人不滿公車老舊，與黃姓司機起口角，在車內「垃圾」罵人，黃男不甘受辱提告，張婦否認有罵人。法官勘驗公車監視器，確認張婦在車內對黃說「垃圾」，依公然侮辱罪處拘役59日。可易科罰金，全案可上訴。

判決指出，張姓婦人去年11月2日上午10時許，搭乘黃姓司機駕駛的403線公車，行經七堵區自治街口時，因不滿公車老舊，與黃姓司機發生口角時，在公車內用台語「垃圾」辱罵黃姓司機。黃提告，警方製作筆錄後將全案送辦。基隆地檢署檢察官偵查後認定犯行，依公然侮辱罪嫌起訴張婦。

基隆地方法院開庭時，張姓婦人否認辱罵黃姓司機，那些話都是黃姓司機自己講的。法官當庭勘驗公車監視錄影畫面，雙方以台語對話譯文為：

司機：坐免錢的，還給人家買車咧，有車得坐就偷笑了，還嫌。 張婦：你說什麼，你做人家司機還那麼囂張。垃圾，給我坐免錢的又怎樣。你垃圾。 司機：你公然侮辱吼，你罵我垃圾沒關係，我等一下叫警察去你家找你。

法官指出，勘驗結果與檢察官指揮檢察事務官勘驗筆錄內容大致相符，張婦也稱公車內身穿黃色上衣、灰色裙子、頭戴帽子的人是她，認定張婦確有辱罵司機「垃圾」。張婦在不特定多數人共見共聞狀況下，用垃圾侮辱黃姓司機，顯係故意公然貶損他人名譽，逾越一般人可合理忍受範圍，認定犯行。