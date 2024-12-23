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別人養的虎斑貓親人跟他玩 竟心生歹念抱走竊盜罪法辦

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

新北市許姓男子發現他人飼養的虎斑貓親人，會跟他玩耍，趁飼主沒看到，抱上機車載走。游姓飼主發現愛貓不見蹤影，並從監視器看到虎斑貓被抱走的過程。警方受理報案，查出許男身分並移送法辦。檢察官偵查後，認定涉犯竊盜罪嫌起訴。

檢方起訴指出，住在金山的許姓男子今年7月4日上午10時許，在瑞芳區月眉路發現游姓人家飼養的虎斑貓，個性親人，外畏懼他靠近，還會跟他一起玩。

當天中午左右，許男沒有人注意時，抱起這隻貓，並坐上機車載走。飼主發現虎斑貓失蹤，調閱住家監視器發現是許男偷走。

警方接獲報案後，依機車車牌查出許男身分，通知他到案說明。許男承認監視器影像中，騎車把貓載走的人就是他，員警製作筆錄後將全案送辦。

基隆地檢署檢察官依據許男自白，並與游姓飼主、李姓目擊者證述情節相符，加上監視器畫面等事證佐證，認定許男犯行，依竊盜罪嫌起訴。

虎斑貓情境示意圖。圖／Ingimage
虎斑貓情境示意圖。圖／Ingimage

瑞芳 監視器 竊盜 貓咪

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